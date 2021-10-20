Ставропольский депутат заподозрен в мошенничестве на 20 миллионов

20 октября 2021, 14:02

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Бывший депутат Ставропольской краевой думы получил для своего сельхозкооператива гранты на покупку оборудования, однако деньги использовал не по назначению, сообщило сегодня следствие. Подозреваемым является Владимир Дорошенко, ранее арестованный по делу о даче взятки, проинформировал источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта Следком рапортовал о задержании депутата Ставропольской краевой думы Владимира Дорошенко за попытку дать взятку. Суд поместил его под арест. Дорошенко передал миллион рублей за прекращение проверки денежного гранта его предприятию, предположило следствие.

По версии следствия, в ноябре 2019 года глава сельскохозяйственного кооператива "Новокавказский", который также был депутатом краевой думы, на основании документов с завышенной стоимостью оборудования, получил от Минэкономразвития Ставропольского края 15 миллионов рублей в качестве субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако оборудование так и не было куплено, сообщило сегодня Управление СКР по Ставропольскому краю.

В декабре 2019 года на основании тех же документов глава кооператива получил из бюджета Ставропольского края субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на сумму более 4 миллионов 900 тысяч рублей. Деньги подозреваемый использовал по своему усмотрению. Оба дела о мошенничестве соединены в одно производство, говорится в сообщении на сайте Управления СКР по Ставропольскому краю.

Подозреваемым является Владимир Дорошенко, пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах РБК.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что Владимир Дорошенко родился в 1994 году. В 2011 году окончил школу, а в 2018 году – Ставропольский аграрный университет. В 2018 году он возглавил сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Новокавказский". В думу Ставропольского края был избран в 2020 году.