Последствия взрыва газа в селе Кантышево, Ингушетия. Фото пресс-службы МЧС https://06.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4579431

08 октября 2021, 11:40

Взрыв в ингушском селе вызвал вопросы об исправности газовой сети

Прокуратура Ингушетии после взрыва газа в селе Кантышево, при котором пострадали четыре человека, начала проверку возможных нарушений правил безопасности. Сельчане все чаще устанавливают газовые котлы отопления, а сотрудники газовых компаний проводят недостаточную профилактику оборудования, предположили местные жители в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 8 октября в селе Кантышево произошел взрыв бытового газа в частном доме, пострадали четыре человека – один взрослый и трое детей. Врачи оценили состояние здоровья пострадавших как тяжелое и средней тяжести.

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в селе Кантышево, на место происшествия выехали прокурор региона Андрей Васильченко и прокурор Назрановского района Адам Арсамаков, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Ингушетии. "Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования", – пояснило ведомство.

Запись о взрыве газа в селе Кантышево была сегодня опубликована на странице Instagram-паблика ingushetia_official, на который подписано около 251 тысячи пользователей. К 11.30 мск 8 октября эта публикация набрала 149 отметок нравится и 44 комментария. Часть их авторов заявила, что использование котлов отопления на газе небезопасно.

"Если бы некоторые нерадивые работники газовой службы работали, не было бы таких случаев и жертв. Пусть это будет на их совести. Начальник не может уследить за всеми работниками, так как на выезде они делают что хотят... а они ничего не хотят", – считает zarema_56.

"Кажется, по всей республике вчера неполадки с газом были. Сейчас в частных домах люди запустили котлы, это очень опасно, надо как-то предупреждать, когда собираются отключать", – отметил пользователь _arandell.

"Вчера в Слепцовске резко отключили газ и включили. У меня запах газа был по всему дому", – заявила zinamalsagova. "В суд на их надо подавать от того, что они вот так вот резко включают газ и свет, у людей много проблем", – ответил на это пользователь a_life2511.

"Кавказский узел" также писал, что 8 сентября 2020 года трое рабочих погибли при взрыве на заводе в Экажево. Инцидент произошел в одном из цехов по производству пеплоблоков, причиной взрыва стала неисправность оборудования.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии заподозрен в причастности к смерти двух детей и их матери", "Пострадавшая при пожаре в Ингушетии девочка скончалась", "Мать и двое детей ранены при взрыве бытового газа в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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