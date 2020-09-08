Сотрудники МЧС на месте взрыва в Экажево. 8 сентября 2020 года. Фото пресс-службы МЧС Ингушетии, https://06.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4253076#group=group-1&photo=0

08 сентября 2020, 21:35

Трое рабочих погибли при взрыве на заводе в Экажево

Взрыв газа произошел на заводе в селе Назрановском районе, погибли три человека, сообщило МЧС Ингушетии.

Трагический инцидент произошел произошел в одном из цехов на заводе по производству пеплоблоков. "Погибли трое местных жителей в Назрановском районе", - сообщили в МЧС Ингушетии.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность оборудования, информировал ТАСС.

Источник в экстренных службах региона уточнил, что все погибшие - рабочие завода. "Завод, расположенный на окраине села Экажево, принадлежит крупному предпринимателю, подрядчику Мусе Гагиеву", - процитировал слова источника "Интерфакс".

Пожара в результате взрыва не произошло, отчиталось на своем сайте МЧС Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2019 года на газозаправке в Сунже произошли взрыв и пожар. Впоследствии в больнице скончались двое пострадавших, в том числе ребенок. Работа газовой заправки была приостановлена на 90 дней, а технический директор компании-владельца АЗС оштрафован на 25 тысяч рублей.

Примечание:

"Семья погорельцев из Баксана пожаловалась на отсутствие помощи от властей", "Оползень в горах Дагестана создал угрозу аварии на АЗС", "Второй пострадавший при взрыве в Ереване скончался в больнице".

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