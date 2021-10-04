Спортивные журналисты поспорили о санкциях к "Ахмату" после избиения болельщиков в Грозном

04 октября 2021, 18:59

Фанаты "Спартака" могут через суд требовать наказать чеченских силовиков за избиение на грозненском стадионе, счел адвокат Евгений Черноусов. Спортивные контролирующие органы не вмешиваются в произошедшие вне поля инциденты, указал телекомментатор Алексей Дурново. Российская премьер-лига проведет расследование, если инцидент зафиксирован в протоколе матча, отметил его коллега Магомед Батыров.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября стало известно, что сотрудники полка имени Ахмата Кадырова в перерыве матча между "Ахматом" и "Спартаком" в Грозном избили дубинками двух болельщиков московской команды. Представитель Российской премьер-лиги Александр Мейтин заявил, что избиения не было, хотя один из болельщиков вел себя неадекватно и выкрикивал оскорбления "на национальной почве" в адрес местных болельщиков. Представитель полка имени Кадырова также опроверг информацию об избиении, назвав инцидент небольшой стычкой. При этом очевидцы инцидента подтвердили "Кавказскому узлу" именно избиение, отметив, что один из избитых фанатов был нетрезв, а второй всего лишь просил отпустить товарища. Фанаты московской команды осведомлены о правилах поведения в Грозном и не могли оскорбить чувства мусульман, предположили администраторы спортивных пабликов.

Видеозапись инцидента, произошедшего 2 октября в Грозном, была опубликована 3 октября в Telegram-канале "Выездные заметки". В ролике видно, как сотрудники с нашивкой "Полк А.А.Кадырова" на спине в подтрибунном помещении окружили упавших людей, после чего запись прерывается словами "Эй, убери". Другое видео было опубликовано в Telegram-канале OnlineOnTour, специализирующемся на онлайн-репортажах с выездов фанатов "Спартака". На нем видно, как человек лежит на полу, и по нему наносят удары люди в форме полка имени Кадырова. В момент нанесения ударов он лежал и не сопротивлялся.

Футбольный болельщик не является субъектом футбола, значит, действия по защите прав фаната возможны только в установленном законом порядке: чтобы привлечь к ответственности сотрудников охранной организации, в данном случае бойцов “кадыровского” полка, необходимо снять побои и написать заявление в полицию, затем это заявление будет передано в суд, который и решит, кто прав и кто виноват, сказал корреспонденту “Кавказского узла” московский адвокат Евгений Черноусов.

По его словам, за оскорбительные выкрики или мат на трибуне, согласно регламенту проведения мероприятия, ответственность несет клуб, чьи фанаты скандируют такие выражения. При этом некоторые выкрики могут нарушать нормы КоАП и Уголовного кодекса России - к примеру, если лозунги носят нацистский или расовый характер, за это несет ответственность уже отдельный болельщик, указал Черноусов. Он отметил, что обычно за матерные и оскорбительные выкрики клубу выписывается штраф.

На стадионе действуют те же правила, что и вне стадиона, согласно этим правилам, силовики имеют право применять силу, исключений и особых положения на спортивных объектах нет, добавил Черноусов.

Драка, произошедшая на поле, подпадает под юрисдикцию футбольных властей: дисциплинарная комиссия должна принять меры, санкции по отношению к участникам; если выбегают на поле не имеющие отношения к матчу люди, даже президенты клубов или тренеры, или их помощники, или пресс-атташе, то они также наказываются. Но все, что происходит за пределами поля, это "в области обычного, а не футбольного права", отметил комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново.

“Соответственно, решает уже местная полиция, что делать, а что нет”, - заявил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Таким образом, спортивные контролирующие органы не имеют возможности вмешиваться в инциденты, произошедшие вне поля, подчеркнул Дурново. “Их участие ограничивается тем, что они выражают озабоченность. С учетом места, где все произошло, то и озабоченности не будет, а будет сделан вид, что ничего не произошло”, - сказал журналист.

Случалось, напомнил Дурново, что клубы штрафовали за поведение фанатов во время игры. Однако, если инцидент произошел вне игры, то клубы ответственности не несут, повторил он. “Если болельщики подрались в метро, то это не дело клуба. Вот если фанаты жгут файеры, выкрикивают оскорбления, кидаются бананами или устраивают драки, тогда клубы наказывают. Но если драка вне телевизионной картинки - например, у входа на стадион, то к клубам санкции не применяют. Это задача полиции”, - пояснил Дурново.

Реакция руководства Российской премьер-лиги на инцидент в Грозном, по его мнению, если и будет, то крайне сдержанной. “РПЛ сделает осторожное, мягкое заявление, что, мол, правоохранительным органам виднее, они разберутся. Я не помню ни единого случая, чтобы РПЛ как-то противилась [насилию со стороны силовиков]. Самое смелое действие, которое она себе позволяла, это выпустить заявление, но лишенное всякой критики действий силовиков”, - подчеркнул Алексей Дурново.

Несколько иного мнения придерживается журналист телеканала "Матч-ТВ" Магомед Батыров. По его словам, РПЛ будет проводить собственное расследование, исходя из того, что написал инспектор в протоколе матча – но есть ли в нем информация об инциденте в подтрибунном помещении, неизвестно.

По его словам, сравнивать драку на поле и избиение фанатов вне поля, некорректно, значимость инцидентов сопоставить невозможно. Футбольная составляющая, как и околофутбольная, будет рассмотрена спортивными контролирующими органами - Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) и прочими, подчеркнул Батыров.

“Не имеет значения, до, во время или после игры это все произошло… В любом случае, произошедшее - это проблема [принимающего] клуба, ведь инцидент произошел на территории стадиона. А стало быть, клуб отвечает за все, что делают фанаты”, - заявил корреспонденту “Кавказского узла” Магомед Батыров.

Стоит отметить, что приезжие болельщики и футболисты игравших с "Ахматом" команд неоднократно сталкивались с агрессией на стадионе в Грозном. На это ранее указали читатели спортивных сайтов, раскритиковавшие слова бывшего тренера "Ахмата" Вячеслава Грозного и его призывы к игроку "Зенита" Артему Дзюбе извиниться за слова об "угнетающей атмосфере" в Чечне.

21 мая бывший тренер футбольного клуба "Ахмат" Вячеслав Грозный заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен убедить нападающего "Зенита" Артема Дзюбу извиниться за его слова, сказанные в интервью YouTube-каналу "Грустная Передача о Футболе". В этом интервью, опубликованном 16 мая, Дзюба рассказал о своих впечатлениях от матча в Грозном. "Там атмосфера сама по себе такая — угнетает... Враждебно настроено. Раньше, еще когда в микрофон кричали — заводятся моментально. Тяжело матчи там всегда даются почему-то", - сказал он. Футболист не откликнулся на высказывания Вячеслава Грозного и не стал извиняться, а в очередном интервью подтвердил свои слова, говорится в материале "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне".

Напомним также, что 27 мая во время матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив" футболист молодежной команды "Ахмата" напал на арбитра после получения красной карточки. Затем началась массовая драка, в ходе которой, как заявила пресс-служба "Локомотива", пострадали два игрока московской команды. Лечи Садулаев, который дисквалифицирован сразу на восемь матчей и лишился вызова в сборную, принес извинения за случившееся, "Локомотив" их принял. Нападение на судью и игроков "Локомотива" иллюстрирует слова футболиста Артема Дзюбы об атмосфере в Грозном, за которые его вынуждали извиниться, указали болельщики.

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" создан в 1946 году, тогда он назывался "Динамо". В 1948 году клуб сменил название на "Нефтяник", а в 1958 году был переименован в "Терек". В 2017 году "Терек" был назван в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Футбольный клуб "Ахмат" ("Терек")".