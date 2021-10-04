Очевидцы озвучили подробности избиения фанатов "Спартака" в Грозном

04 октября 2021, 13:56

Один из двух болельщиков "Спартака", которых на грозненском стадионе избили дубинками сотрудники полка имени Кадырова, был нетрезв, а второй всего лишь попросил отпустить товарища, рассказали очевидцы избиения. Фанаты московской команды осведомлены о правилах поведения в Грозном и не могли оскорбить чувства мусульман, предположили администраторы спортивных пабликов.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября стало известно, что сотрудники полка имени Ахмата Кадырова в перерыве матча между "Ахматом" и "Спартаком" в Грозном избили дубинками двух болельщиков московской команды после того, как один из них оскорбил Аллаха. Представитель российской Премьер-лиги Александр Мейтин заявил, что избиения не было, хотя один из болельщиков вел себя неадекватно и выкрикивал оскорбления "на национальной почве" в адрес местных болельщиков. Представитель полка имени Кадырова также опроверг информацию об избиении, назвав инцидент небольшой стычкой. "Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет", – заверил он.

Видеозапись инцидента была опубликована 3 октября в Telegram-канале "Выездные заметки". В ролике видно, как сотрудники с нашивкой "Полк А. А. Кадырова" на спине в подтрибунном помещении окружили упавших людей, после чего запись прерывается словами: "Эй, убери". Другое видео было опубликовано в Telegram-канале OnlineOnTour, специализирующемся на онлайн-репортажах с выездов фанатов "Спартака". В нем видно, как человек лежит на полу, и по нему наносят удары люди в форме полка имени Кадырова. В момент нанесения ударов он лежал и не сопротивлялся.

Житель Москвы, побывавший на матче "Ахмат" – "Спартак", рассказал сегодня на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" подробности инцидента. "Инцидент произошел на моих глазах. Скажу больше, за несколько минут до инцидента я здоровался за руку с этим потерпевшим. Он сам подошел ко мне, так как давно ездит [на матчи], и мы знаем друг друга в лицо. Ему где-то 32-33 [года]. Имя я не вспомню. Со мной еще стояли двое моих друзей и моя девушка. Он был пьян. Думаю, что он привез с собой спиртное. Он попросил сигарету и, не найдя ее у нас, ушел в туалет", – рассказал он.

По словам очевидца, через несколько минут болельщика вынесли из туалета силовики в форме полка имени Кадырова. "Через 3-4 минуты двое сотрудников полка вытащили его из туалета за руки и за ноги и заломили руки за спину. Это уже происходило на глазах у всех. Он кричал очень сильно, было видно, что ему больно. Сделать он ничего не мог, только кричал. Тут же со всех сторон побежали остальные сотрудники полка и взяли в плотное кольцо", – рассказал болельщик.

По его словам, фанаты "Спартака" пытались заступиться за товарища, после чего силовики "скрутили" еще одного болельщика московского клуба. "Кто-то из фанатов попытался вступить с ними в диалог, говорили: "Отпустите его". Но они начали вести себя агрессивно – отталкивать тех, кто стоял совсем близко. Одного из тех, кто стоял рядом и пытался договориться с ними, тут же скрутили. Еще один из фанатов начал снимать это на телефон, и один из кадыровцев увидел это и попытался вырвать у него телефон... Снимать там не давали. Тот, который попытался снимать видео, его тут же начали скручивать. Чудом он сумел вырваться, так как вся охрана была вокруг парня из туалета", – рассказал фанат "Спартака".

Затем оба болельщика были избиты, утверждает очевидец. "Охрана за руки и за ноги выволокла по лестнице этих двоих, по дороге по их телам были удары – это видели многие. Далее охрана оттащила их в помещение на первом этаже стадиона. Что было дальше, неизвестно. По факту досталось обоим, были и удары ногами по ним, и дубинками, не много, но их били. Я не знаю, что он сказал или сделал в туалете, но по отношению к нему вели они себя агрессивно. Видя его состояние, я допускаю, что он вел себя в туалете вызывающе", – рассказал мужчина.

Действия силовиков были излишне агрессивны, считает болельщик. "Я не оправдываю его – в таком состоянии не стоит сюда приезжать. По сути, он сам виноват в том, что случилось, тем более если он оскорбил чувства верующих людей. Но с их стороны применение силы было чересчур агрессивным. Также я бы хотел отметить тот факт, что снимать на телефон не является нарушением, и если вы действуете в рамках закона, почему вы пытаетесь скрутить человека с телефоном? Они явно не хотели, чтобы их действия были преданы огласке. При этом я остаюсь при своем – Кавказ удивительное место, я езжу сюда каждый год с большим удовольствием и буду ездить", – подчеркнул футбольный фанат.

Ещё один очевидец инцидента Олег также подтвердил, что обоих фанатов били дубинками. "Молодой человек лет 30 был пьян, его задержали. Второй, который за него впрягся, был трезвый. Что первый сказал в туалете, я не слышал, но задерживали обоих очень жёстко с ударами дубинками", – рассказал Олег корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, директор по безопасности российской Премьер-лиги Александр Мейтин озвучил неверную информацию, заявив, что фаната "Спартака" не били, а пытались держать, чтобы его осмотрели врачи. "Не было там никаких врачей, которые бы осмотрели парня. Его там били, а не пытались оказать ему помощь", – подчеркнул он.

Другой фанат "Спартака", Илья, также не исключил, что причиной инцидента стало неадекватное поведение болельщика под воздействием алкоголя. "Мы приехали с другом на выходные посмотреть республику и заодно сходить на футбол. Друг – болельщик ЦСКА и не захотел идти на гостевую "фанатку", поэтому пошли к местным. Меня в шарфе "Спартака" пускать не хотели, но, услышав объяснения, пропустили. Ну, а дальше, как обычно: смотрели футбол, на меня, конечно, косились, но, думаю, скорее из любопытства. Никакой агрессии со стороны местных или охранников не было. А парня задержали из-за его неадекватного поведения. Он однозначно был пьян", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Илья.

Он также подтвердил, что болельщика "Спартака" били дубинками. "Его могли просто спокойно вывести из туалета, но почему-то так жестко все сделали. Его даже били дубинками. Это многие видели. Хотя не было необходимости, он не мог ничего сделать охране", – сказал мужчина.

Администратор сообщества "Мир "Спартака" в соцсети "ВКонтакте" Евгений Аксентьев выказал сомнение, что фанаты клуба могли оскорбить Аллаха. "Перед выездными матчами с "Ахматом" все фанаты, которые отправляются в Грозный, отдают себе отчет, куда они едут, и как надо себя вести. Все это обсуждают между собой, и все понимают, что есть определенные вещи, которые не стоит делать, или есть определённые кричалки, которые не стоит кричать в Грозном. Туда едут взрослые, адекватные люди, осознающие, что нельзя затрагивать тему национальности, религии и так далее. Тем более оскорблять Аллаха. В это я ни за что не поверю. Избитые фанаты не могли оскорбить Аллаха или задеть кого-то по религиозной тематике", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что версия про оскорбление Аллаха появилась, чтобы оправдать избиение гостей Чечни. "Когда команда проигрывает, на стадионе царит своеобразная атмосфера, и даже то, что ты радуешься успеху своей команды, может не понравиться местным. Про оскорбление Аллаха специально придумано, чтобы не было претензий к местным. Мол, вот он приехал в гости и оскорбил нас. Так они хотят оправдать избиение. Возможно, он был пьян, этого я не исключаю", – отметил Евгений Аксентьев.

Администратор паблика уточнил, что безуспешно пытался выяснить личности избитых. "Я спрашивал у наших ребят, пытался узнать, кто был избит, но информации нет. Мы пока не знаем, кого именно побили, и где они сейчас", – сказал он.

Информацией об избитых фанатах не владеет и администратор сообщества "Я – фанат "Спартака" в соцсети "ВКонтакте" Владимир. "Нигде не видел их имена и фамилии. Интересовался у общих знакомых, но никто ничего не знает", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина также выразил сомнение в том, что фанаты могли оскорбить Аллаха. "Находясь в Грозном, ты знаешь, что надо контролировать каждое движение, каждое слово. Не верю в эту версию", – сказал он.

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" создан в 1946 году, тогда он назывался "Динамо". В 1948 году клуб сменил название на "Нефтяник", а в 1958 году был переименован в "Терек". В 2017 году "Терек" был назван в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Футбольный клуб "Ахмат" ("Терек")".