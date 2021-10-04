Стоп-кадр видео с ТГ-канала OnlineOnTour

04 октября 2021, 01:12

Бойцы "кадыровского" полка избили болельщиков "Спартака"

Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова в перерыве матча 10-го тура футбольной Премьер-лиги между "Ахматом" и "Спартаком" в Грозном дубинками избили двух болельщиков московской команды.

Видеозапись инцидента была опубликована 3 октября в Telegram-канале "Выездные заметки". В ролике видно, как сотрудники с нашивкой "Полк А. А. Кадырова" на спине в подтрибунном помещении окружили упавших людей, после чего запись прерывается словами "Эй, убери".

Поклонники московской команды были избиты после того, как один из них оскорбил Аллаха, со ссылкой на свои источники сообщила 3 октября "Газета.ру".

Представитель полка имени Ахмата Кадырова опроверг информацию об избиении. "Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет", - процитировало 3 октября представителя полка имени Ахмата Кадырова издание Sports.ru.

Директор по безопасности российской Премьер-лиги Александр Мейтин заявил, что человек, против которого применили силу местные правоохранители, вел себя неадекватно, в туалете в подтрибунном помещении стадиона он нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков.

"Что касается видео, где видно нескольких сотрудников правопорядка, то эти люди не бьют болельщика, а лишь пытаются его держать - чтобы его могли осмотреть врачи. Сотрудники полиции просто его оцепили, потому что он оказывал сопротивление медицинским работникам", - информировало издание.

Однако видео, опубликованное в Telegram-канале OnlineOnTour, специализирующемся на онлайн-репортажах с выездов фанатов "Спартак", ставит под сомнение версию Мейтина.  В нем видно, как один человек лежит на полу и по нему наносят удары люди в форме полка имени Ахмата Кадырова. В момент нанесения ударов он лежал и не сопротивлялся, при этом никаких медицинских работников рядом не было.

Прошедшая в Грозном встреча между "Ахматом" и "Спартаком" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 41-й минуте забил Александр Соболев.

Примечание:

"Чеченские силовики наказали авторов надписей на дорожных отбойниках", "Пользователи Instagram поспорили о принуждении подростков к извинениям перед Кадыровым", "Правозащитники назвали приглашением на казнь требование к Тумсо явиться в Чечню".

Автор: "Кавказский узел"

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