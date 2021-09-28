На месте взрыва газа в пристройке жилого дома в Махачкале. Кадр видео пресс-службы МЧС

28 сентября 2021, 09:07

Пять человек пострадали в Махачкале при взрыве газа

Трое детей и двое взрослых были госпитализированы с ожогами после взрыва газа в пристройке жилого дома в Махачкале. Взрослые находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в Махачкале произошел сегодня рано утром.

Пострадали пять человек, среди них трое детей, сообщила пресс-служба управления МЧС по Дагестану. "В 04.30 [мск] 28.09.2021 г. поступило сообщение о происшествии по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Новый Хушет, ул. Кайтуева 19. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому без последующего горения. Несущие конструкции не нарушены. По предварительной информации, пострадало пять человек (из них трое – дети)", – информировало ведомство на своей странице в Instagram.

Все пострадавшие были доставлены в ожоговое отделение республиканской клинической больницы Махачкалы, их состояние здоровья оценивается как среднее, добавили спасатели.

Двое и госпитализированных махачкалинцев находятся в тяжелом состоянии, они помещены в реанимацию, информировал ТАСС со ссылкой на Минздрав Дагестана. "В результате взрыва газа в Махачкале пострадали пять человек, среди них трое детей. Двое взрослых [находятся] в тяжелом состоянии, они в реанимации. Самая старшая девочка (14 лет) – в ожоговой реанимации, угрозы жизни нет. Еще двое детей [находятся в состоянии] средней тяжести", – процитировало агентство сотрудника регионального Минздрава.

"Кавказский узел" также писал, что 27 августа в Махачкале в нежилом помещении на улице Новокаякентской произошел взрыв газа. Двое детей 12 и 13 лет получили обширные ожоги и были  в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

Примечание:

"Умерли две пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте", "Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Дагестане", "Два взрыва газа с тремя пострадавшими произошли за сутки в Хасавюрте".

Автор: "Кавказский узел"

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