Прокуратура отреагировала на жалобы волгоградских садоводов об отъеме участков

23 сентября 2021, 13:06

Границы земельного участка под Волгоградом, о котором идет спор между дачниками и авиационным клубом, не соответствуют первоначальному плану, из-за чего властям Волгоградской области надлежит привести их в порядок, предписала прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября дачники садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Тюльпан" в Среднеахтубинском районе потребовали реакции властей на спор о садовых участках. По их словам, администрация садового товарищества около десяти лет назад предоставила местным жителям участки в обмен на изъятые властями. Позже выяснилось, что земля принадлежит авиационно-спортивному клубу, и дачники оказались втянутыми в судебный спор, а прокуратура и местные власти дистанцировались от решения проблемы.

Юрист Любовь Меркулова, которая представляет интересы дачников СНТ "Тюльпан" сообщила, что получила 23 сентября ответ прокуратуры Волгоградской области на их обращения. "Прокуратура региона наконец-то усмотрела, что граница земельного участка с кадастровым номером 34:28:070007:21, находящегося в постоянном бессрочном пользовании ГАУ "ВО "АСК "Юный ястреб", не соответствует первоначальной границе, определенной по состоянию на 1981 год, а также границам, существующим на местности 15 и более лет и закрепленным с использованием объектов искусственного происхождения, в связи с чем руководителю Облкомимущества подготовлено представление, в котором поставлен вопрос о приведении границ земельного участка с кадастровым номером 34:28:070007:21 в соответствие с требованием земельного законодательства", – сказала Меркулова корреспонденту "Кавказского узла".

Эта реакция прокуратуры - наиболее "щадящая" форма по сравнению с более жесткими мерами, например, обращением в суд, добавила она. "То, что дело сдвинулось с мертвой точки, это однозначно. Надеемся, что прокуратура региона проконтролирует дальнейшее фактическое устранение нарушений и принципиально отреагирует в случае неисполнения требований Облкомимуществом", – отметила юрист.

Напомним, что, по словам дачников, они неоднократно судились с авиационным клубом "Юный ястреб". Суд принял решение клубу отказать в сносе домов дачников и освобождении территории, после этого пенсионеры стали просить администрацию оформить право собственности на землю. Члены садового товарищества также рассказали, что получили участки около 10 лет назад и что заплатили за них по 93 тысячи рублей.

В СНТ "Тюльпан" более 150 жилых домов, большинство жителей оформили свои дачи в собственность, рассказала ранее дачница Галина Гайнакова. "Договор на землю нам не продлили, в 2009 году глава администрации Волжского договорилась с главой администрации Среднеахтубинского района о том, что нам будет выделена земля в СНТ "Тюльпан", дополнительно к основной, эту землю нам дали бесплатно, потому что забрали землю под огороды", – рассказала Гайнакова корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что члены СНТ "Тюльпан" вносили по 93 тысячи за участки, заявили и прочие дачники. Я спрашивала председателя, как приватизировать участок. Он ответил: "Мы сейчас эти участки нарезаем, а потом будем списком приватизировать", – рассказала в частности ранее корреспонденту "Кавказского узла" дачница Людмила Беляева.

Комментариями администрации СНТ "Тюльпан" "Кавказский узел пока не располагает.