Житель Мурманска найден мертвым в Абхазии

23 сентября 2021, 10:40

В городском парке Нового Афона обнаружено тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева, который, по предварительной версии, утонул во время купания, сообщили абхазские спасатели.

Тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева, 1985 года рождения, обнаружили в пруду городского парка в Новом Афоне местные жители сегодня утром.

"Спасатели получили сообщение об обнаружении утопшего в 08 часов 30 минут [07.30 мск]. По предварительной версии погибший утонул в пруду, будучи в нетрезвом состоянии", – сообщило сегодня на своем сайте МЧС Абхазии.

В информации уточняется, что Ковалев был объявлен в розыск 15 сентября. При этом в сообщении не приведены причины его розыска.

"Кавказский узел" также писал, что 10 сентября стало известно, что турист из России погиб в горах Абхазии. По версии спасателей, он сорвался в пропасть с сорокаметровой высоты в районе Шакуранского водопада.