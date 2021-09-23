В городском парке Нового Афона обнаружено тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева Фото пресс-службы МЧС Абхазии https://www.mchsra.info/novosti/item/1931-v-novom-afone-v-prudu-gorodskogo-parka-obnaruzheno-telo-razyskivaemogo-s-15-sentyabrya-zhitelya-murmanska-kovaleva-dmitriya-aleksandrovicha-1985-goda-rozhdeniya

23 сентября 2021, 10:40

Житель Мурманска найден мертвым в Абхазии

В городском парке Нового Афона обнаружено тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева, который, по предварительной версии, утонул во время купания, сообщили абхазские спасатели.

Тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева, 1985 года рождения, обнаружили в пруду городского парка в Новом Афоне местные жители сегодня утром.

"Спасатели получили сообщение об обнаружении утопшего в 08 часов 30 минут [07.30 мск]. По предварительной версии погибший утонул в пруду, будучи в нетрезвом состоянии", – сообщило сегодня на своем сайте МЧС Абхазии.

В информации уточняется, что Ковалев был объявлен в розыск 15 сентября. При этом в сообщении не приведены причины его розыска.

"Кавказский узел" также писал, что 10 сентября стало известно, что турист из России погиб в горах Абхазии. По версии спасателей, он сорвался в пропасть с сорокаметровой высоты в районе Шакуранского водопада.

Примечание:

"Тело российского туриста найдено близ Гагры", "Пострадавшие в Абхазии туристы пожаловались на угрозы", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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