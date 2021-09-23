23 сентября 2021, 10:40
Житель Мурманска найден мертвым в Абхазии
В городском парке Нового Афона обнаружено тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева, который, по предварительной версии, утонул во время купания, сообщили абхазские спасатели.
Тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева, 1985 года рождения, обнаружили в пруду городского парка в Новом Афоне местные жители сегодня утром.
"Спасатели получили сообщение об обнаружении утопшего в 08 часов 30 минут [07.30 мск]. По предварительной версии погибший утонул в пруду, будучи в нетрезвом состоянии", – сообщило сегодня на своем сайте МЧС Абхазии.
В информации уточняется, что Ковалев был объявлен в розыск 15 сентября. При этом в сообщении не приведены причины его розыска.
"Кавказский узел" также писал, что 10 сентября стало известно, что турист из России погиб в горах Абхазии. По версии спасателей, он сорвался в пропасть с сорокаметровой высоты в районе Шакуранского водопада.
"Тело российского туриста найдено близ Гагры", "Пострадавшие в Абхазии туристы пожаловались на угрозы", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии".
Автор: "Кавказский узел"
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