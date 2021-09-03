Краснодарец оштрафован за участие в апрельской акции за Навального

03 сентября 2021, 06:51

Суд в Краснодаре оштрафовал местного жителя Никанора Бурлаку на 10 тысяч рублей, признав его участником прошедшей в апреле несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 апреля в Краснодаре прошел митинг в поддержку Алексея Навального. Власти Краснодара отключили освещение на месте проведения митинга, но протестующие зажгли фонарики на площади перед зданием администрации Кубани. В акции приняли участие более двух тысяч человек, сообщили сторонники Навального.

Ленинский районный суд Краснодара признал местного жителя Никанора Бурлаку виновным в участии в прошедшем еще в апреле несогласованном публичном мероприятии, оштрафовав его на 10 тысяч рублей, сообщило 2 сентября издание "Кавказ. Реалии"*.

Информация об участии Никанора Бурлаку в несогласованном мероприятии поступила в суд сразу после акции, но 24 апреля было вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Однако позже полиция, исправив нарушения, вернула дело краснодарского активиста в суд на новое рассмотрение. Никанора Бурлаку никто не уведомил о судебном заседании, поэтому рассмотрение протокола прошло без него, сообщил изданию сам активист.

По версии суда, Никанор Бурлаку "в составе группы граждан участвовал в несогласованном публичном мероприятии" 21 апреля в Краснодаре, сказано в опубликованном постановлении на сайте Ленинского суда Краснодара.

При вынесении решения суд в качестве доказательства учел письмо от и.о. директора департамента внутренней политики Краснодара Пронькина. В нем было сказано, что в мэрию "…по электронной почте поступило уведомление Волкова Л.М. о намерении провести публичное мероприятие в форме митинга по адресу: "площадь перед администрацией Краснодарского края", с предполагаемым количеством участников до 10 000 человек", однако оно не было согласовано".

Участники публичного мероприятия были обязаны выяснить законность его проведения, заявил суд, указав, что правонарушение Никанором Бурлаку совершено умышленно, о чем, как сказано в решении суда, "…свидетельствует характер и направленность действий правонарушителя, его отношение к наступившим последствиям".

Напомним, что 21 апреля в разных городах России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку Алексея Навального. Акции не были согласованы с властями, активисты подверглись задержаниям. Задержания на акциях в поддержку Алексея Навального прошли 21 апреля по меньшей мере в 11 городах юга России, в том числе в Анапе и Новороссийске, а Сочи вошел в шестерку российских городов с наибольшим числом задержанных.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.