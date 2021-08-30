Жители Нижнего Чегема потребовали снять с выборов кандидатов в депутаты

30 августа 2021, 21:23

Действующие депутаты Нижнего Чегема снова претендуют на места в муниципальном совете, несмотря на протесты местных жителей, которые сочли их работу неудовлетворительной. Эти люди не оправдали доверия жителей и не должны получить депутатские мандаты снова, заявили в коллективном обращении сельчане.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа инициативная группа жителей селения Нижний Чегем обратилась в территориальную избирательную комиссию района (ТИК), центризбирком республики и в республиканское отделение партии "Единая Россия" с требованием о самороспуске местных депутатов. Они заявили, что депутаты за время своей работы не решили проблем в селе с водоснабжением, дорогами, уличным освещением и отсутствием транспортного сообщения с Нальчиком.

На свое обращение в территориальную избирательную комиссию района инициативная группа не получила ответа, а граждане, против регистрации которых они выступали, были зарегистрированы кандидатами в депутаты местного самоуправления от партии "Единая Россия", сообщил житель селения Нижний Чегем Жамбулат Эттеев.

Поэтому он сегодня от имени инициативной группы из числа сельских жителей направил обращение к лидеру партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву, главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором потребовал снять с выборов в местное самоуправление кандидатов, уже зарегистрированных избирательной комиссией Кабардино-Балкарии. Весь прошлый созыв данные кандидаты бездействовали, не решали проблемы сельского поселения, говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Инициативная группа попросила "принять меры к тому, чтобы очистить ряды кандидатов в депутаты".

Один из кандидатов, который сейчас баллотируется в депутаты местного самоуправления, ранее был осужден, но избирком КБР принял его документы и включил в список кандидатов в депутаты местного самоуправления от партии "Единая Россия", указано в обращении. "Полномочия бывшего главы местной администрации с.п. Нижний Чегем были прекращены, как и его полномочия депутата местного самоуправления. Основанием послужило совершение им уголовного преступления по части1 ст. 292 УК РФ "Должностной подлог" (приговор опубликован на сайте Чегемского районного суда 3.06.2021)", – говорится в письме.

В нем указано, что в пункте 5 части 10 статьи 40 федерального закона №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации" полномочия депутата представительного органа муниципального образования прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора. "Характер преступления, совершенного действующим депутатом, и вид наказания за него не имеют значения. Определяющим является то, что лицо, конфликтующее с уголовным законом, не отвечает нравственным требованиям", – говорится в письме.

Из приговора Чегемского районного суда от 3 июня в отношении бывшего главы местной администрации сельского поселения Нижний Чегем Конакова Ильяса Алиевича (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") следует, что бывший чиновник с января 2020 года по март 2021 года вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы о том, что водитель администрации исполняет свои трудовые обязанности. Между тем водитель на работу не выходил и обязанности водителя, предусмотренные должностной инструкцией и трудовым договором, не исполнял. Однако при этом ему начислялась заработная плата в установленном порядке. Конакову было предъявлено обвинение о служебном подлоге, и он был уволен. Чиновник вину признал, раскаялся, заключил досудебное соглашение и был приговорен судом к штрафу в 40 тысяч рублей, следует из приговора.

Кандидат был осужден по части 1 статьи 292 УК РФ за преступление небольшой тяжести, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист избиркома Кабардино-Балкарии Руслан Канукоев.

Наличие судимости у кандидата не является препятствием к реализации его пассивного избирательного права за исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 3.2 статьи 4 федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пояснил он. "В них указан исчерпывающий перечень обстоятельств, при наличии которых гражданин не может реализовать свое пассивное избирательное право, и приговор по статье о служебном подлоге в него не входит, а значит, гражданин может участвовать в выборах в качестве кандидата", – указал юрист избиркома.