Житель Ингушетии заподозрен в причастности к сирийским боевикам

30 августа 2021, 08:35

34-летний житель Ингушетии уехал в Сирию, где воюет на стороне боевиков, предположили следователи.

Следователи следственного отдела по Назрани возбудили уголовное дело против 34-летнего жителя Ингушетии, которого заподозрили в причастности к сирийским боевикам.

По версии следствия, подозреваемый не позднее апреля 2015 года прибыл в Сирию, где примкнул к антиправительственному вооруженному формированию, имеет оружие и боеприпасы, и принимает участие в боях против правительственной армии, сообщило 29 августа на своем сайте Следственное управление СКР по Ингушетии.

"До настоящего времени указанное лицо не обращалось в правоохранительные органы и органы государственной власти с заявлением о добровольном прекращении своего участия в террористической организации", – отметило ведомство.

Против жителя Ингушетии расследуется дело по части 2 статьи 208 УК РФ "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом", уточняется в сообщении.

Согласно статье 208 УК РФ, лицо, впервые принявшее участие в незаконном вооруженном формировании и добровольно сдавшее оружие освобождается от ответственности если оно не совершило иных преступлений. Часть 2 статьи 208 УК РФ "Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа Следственное управление СКР по Ингушетии информировало об уголовном деле против другого жителя республики, который также был заподозрен в причастности к сирийским боевикам.

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