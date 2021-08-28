Житель Ингушетии заподозрен в причастности к сирийским боевикам

28 августа 2021, 17:59

39-летний житель Ингушетии подозревается в том, что вступил в ряды незаконного вооруженного формирования в Сирии и воюет там против правительственной армии.

По данным следствия, не позднее августа 2016 года подозреваемый прибыл на территорию Сирии, где добровольно вступил в антиправительственное вооруженное формирование. Он имеет огнестрельное оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии Сирии, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 208 УК России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Ингушетии были обвинены в пособничестве боевикам. Участники преступной группировки с апреля 2011 года по октябрь 2015 года обеспечивали боевиков продуктами, занимались их перевозками на личных автомобилях, а один из обвиняемых хранил у себя оружие, привел версию обвинения 26 августа Следком.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.