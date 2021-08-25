Ремонт дома в Ольховском районе Волгоградской области. Скриншот сообщения на странице Администрация Ольховский район https://www.instagram.com/p/CS9ZbMYDUZd/

25 августа 2021, 12:32

Добровольцы приняли участие в ремонте домов жителей Волгоградской области

Подача электричества восстановлена после урагана в трех селах Волгоградской области. Добровольцы занимаются разбором завалов и восстановлением крыш, сообщила сегодня администрация области.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа сильный ветер в Ольховском районе Волгоградской области  повредил линии электропередачи и крыши зданий, в том числе 14 жилых домов.  В пяти домовладениях кровли полностью сорваны. Без света остались восемь населенных пунктов. 

Полностью восстановлено электроснабжение поселков Нежинский и хуторов Песковатка и  Гуров в Ольховском районе Волгоградской области, сообщила сегодня "Волгоградская правда" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

С 24 августа в населенных пунктах работают добровольцы. Они убирают мусор и восстанавливают разрушенные крыши домов. Межведомственная комиссия подсчитывает причиненный стихией ущерб, проинформировало сегодня V1 со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Шторм сорвал металлическую и шиферную кровлю с крыш 18 зданий, в том числе трех социальных учреждений и одного административного здания. Особенно сильно пострадали дома в поселке Нежинском. В частности, пострадал дом учительницы Вероники Крестьяновой, в котором крыша была разрушена почти полностью, а ливень затопил комнаты, проинформировала сегодня "Высота 102".

24 августа  специально созданная в администрации комиссия обходила дома в поселке Нежинский, фиксировала все разрушения. По словам местных жителей, власти заявили, что в первую очередь будут восстанавливать кровлю в детских садах, которые  пострадали от урагана, сообщило издание 24 августа.

Администрация Ольховского района отчиталась, что сотрудники администрации выезжали в поселок Нежинский и хутор Песковатка на помощь пострадавшим от стихии для уборки придомовых территорий, пострадавших от стихии.  "В четырех домовладениях были убраны поваленные деревья, обломки кровли и прочего строительного материала", - сообщила администрация района на своей странице в Instagram.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ольховского района  селе Ольховка скорость ветра составит пять метров в секунду. Ожидается ясная погода, температура воздуха составит +25 градусов. В ночь на 26 августа скорость ветраостанется прежней, также прогнозируется ясная погода, температура воздуха понизится до +16 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Подтопление в Урюпинске вскрыло проблему с ливневками", "Дорога к селу затоплена после прорыва плотины в Волгоградской области", "Подписи защитников Волго-Ахтубинской поймы направлены Путину".

Автор: "Кавказский узел"

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