Обращение отца Тимурзиевых к Кадырову осталось без ответа

25 августа 2021, 02:12

На поминки в дом Тимурзиевых в селе Долаково пришли почти все сельчане, рассказал местный житель Исмаил. Ответа на обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову так и не поступило, неизвестно даже, завершено ли следствие по делу, сообщил отец убитых братьев Ахметхан Тимурзиев. В Грозный ездили алимы, чтобы договорится о похоронах по мусульманскому обычаю, но ничего из этой затеи не вышло, посетовал сопредседатель "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один силовик погиб, другой - тяжело ранен. Были убиты оба нападавших - братья Тимурзиевы из Ингушетии. Видеообращение представителей ингушского тейпа Тимурзиевых-Султыговых, в котором они, в частности, потребовали выдать тела убитых братьев, вызвало резко негативную реакцию властей Чечни, а родственники убитого полицейского объявили ингушским родам кровную месть. После состоявшегося в Грозном примирения глава Чечни Рамзан Кадыров поручил рассмотреть вопрос о выдаче тел, но отметил, что, если дело будет расследоваться по статье о терроризме, выдачи не будет. Отец убитых Ахметхан Тимурзиев в видеообращении к Кадырову отметил, что отказ в выдаче тел, даже если речь идет об убийцах, противоречит мусульманским традициям, а пользователи Instagram, позиционирующие себя как жители Ингушетии, сочли, что Кадыров поступил жестоко и вразрез с мусульманской моралью.

Формально оснований для отказа в выдаче тел нет, поскольку дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь силовиков, а не по террористической статье, отметил в июне руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал"** Тимур Акиев. Юрист Дмитрий Довгий полагает, однако, что Кадыров слукавил, давая родственникам братьев Тимурзиевых надежду на погребение убитых, потому что к тому времени ответственность за нападение на силовиков в Грозном взяло на себя "Исламское государство"*, что придало инциденту именно террористическую окраску. Применение нормы федерального закона о том, что родственникам не выдают тела террористов и даже не сообщают о месте погребения, часто является неоправданным вмешательством в частную и семейную жизнь, указал "Кавказскому узлу" адвокат "Правовой инициативы"** Рустам Мацев.

Тэзет (поминки - прим. "Кавказского узла") в доме Тимурзиевых в селе Долаково прошел 17 августа. На них присутствовали не только представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых. Выразить соболезнование пришли почти все жители села, рассказал 24 августа корреспонденту "Кавказского узла" сосед Тимурзиевых Исмаил.

По его словам, сейчас, когда еще много больных ковидом, на поминки приходит, как правило, ограниченное число людей: родственники да однотейповцы. «А к Тимурзиевым пришло много людей. Парни были убиты в прошлом году в декабре, родственники все ждали, что, может, выдадут тела для захоронения. Им вроде пообещали. Но в этом случае ясно было видно, что был совершен теракт, да еще ответственность за нападение взял ИГИЛ*. А по закону тела террористов на родовых кладбищах не хоронят», - отметил он.

Сопредседатель ингушского движения "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что братья Тимурзиевы совершили безумный поступок, напав на представителей правоохранительных органов. «Подобные преступления были совершены ранее в Нальчике, в Назрани. Мы понимаем, что это были теракты. Можно ли выдавать тела убитых для захоронения? Думаю, это можно было решить на региональном уровне, хотя федеральный закон гласит, что тела террористов не выдаются родным. Этими вопросами должен заниматься адвокат, но родственники решили не нанимать адвоката. Кто-то им предложил послать в Грозный ученых-алимов, чтобы те договорились похоронить убитых по мусульманскому обычаю. Но ничего из этой затеи не вышло», - сказал он.

Отец убитых Ахметхан Тимурзиев напомнил корреспонденту "Кавказского узла", что он обращался к главе Чечни Рамзану Кадырову. «Я просил выдать тела, чтобы похоронить их по нашему обычаю на родовом кладбище. Но ответа от него я не получил. Тогда мы решили провести тэзет», - сказал Ахметхан.

По его словам, ни с ним, ни с кем из родных никто не связывался. «Мы не знаем, закончено ли следствие по этому делу. Нам никаких документов не присылали. Какие принимались решения, не знаем. Был суд, я тогда болел и на суд поехать не смог. Какое было постановление суда, закончено ли расследование этого дела – нам никто ничего не сообщает», - рассказал Тимурзиев.

По мнению адвоката Николая Дьякова, то, что произошло в декабре прошлого года в Грозном, когда днем, на самом оживленном месте города было совершено нападение на полицейских - ясно, что это был теракт. «По всей вероятности, продолжается расследование по этому уголовному делу. О том, как идет расследование, родным, как правило не сообщается», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается выдачи тел убитых террористов, то, по словам адвоката, в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле» есть статья 14, где четко указано, что запрещено выдавать родственникам тела террористов или лиц, подозреваемых в причастности к терактам, а о месте их захоронения не сообщается. Он также сказал, что в том же законе сказано, что «погребение тел террористов должно производиться госорганами с соблюдением всех обычаев и традиций только после вступления в силу решения суда, обязанного проверить все основания, по которым лицо было признано участником теракта и обоснованность отказа госоргана в выдаче».

Но, как добавил адвокат Дьяков, никто не знает, как и где хоронят тела террористов. «Сомневаюсь, чтобы госорганы хоронили террористов, соблюдая все обычаи», - считает Николай Дьяков.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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