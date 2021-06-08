Правозащитники оценили возможность выдачи тел братьев Тимурзиевых

08 июня 2021, 20:16

Братья Тимурзиевы не фигурируют в уголовных делах по террористическим статьям, поэтому законных оснований удерживать их тела у властей нет. Обращение отца Тимурзиевых содержит упрек в адрес Кадырова, но подчеркивает объемы его власти, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один силовик погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты оба нападавших — уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Видеообращение представителей ингушского тейпа Тимурзиевых-Султыговых, в котором они, в частности, потребовали выдать тела убитых братьев, вызвало резко негативную реакцию властей Чечни, а родственники убитого полицейского объявили ингушским родам кровную месть. После состоявшегося в Грозном примирения глава Чечни Рамзан Кадыров поручил рассмотреть вопрос о выдаче тел, но отметил, что если дело будет расследоваться по статье о терроризме, выдачи не будет. Отказ в выдаче тел, даже если речь идет об убийцах, противоречит мусульманским традициям, указал житель Ингушетии Ахметхан Тимурзиев в видеообращении к Кадырову.

Рамзан Кадыров слукавил, давая родственникам братьев Тимурзиевых надежду на погребение убитых, потому что к тому времени ответственность за нападение на силовиков в Грозном взяло на себя "Исламское государство"*, указал ранее юрист Дмитрий Довгий. Тела совершивших террористический акт граждан не выдаются родственникам на основании статьи 14.1 федерального закона "О погребении и похоронном деле", где сказано, что родственникам вообще не сообщается о месте захоронения таких преступников. Применение этого закона часто является неоправданным вмешательством в частную и семейную жизнь, поскольку лишает родственников права прощания с покойным и погребения согласно их традициям, пояснил "Кавказскому узлу" адвокат "Правовой инициативы"** Рустам Мацев.

Обращение отца братьев Тимурзиевых воспринимается и как мольба, и как упрек в адрес Кадырова, заявил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Ислам не проповедует, что надо воевать с мертвыми, умерших надо хоронить. Отчасти обращение отца — это мольба. Его семья хочет успокоения. В то же время это своего рода упрек в адрес Кадырова с указанием на то, что невыдача тел противоречит нашим традициям", — заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Реакция Кадырова на обращение с просьбой выдать тела Тимурзиевых не повлияет на рейтинг госчиновника, указал Кутаев. "Ничего на рейтинг Кадырова не влияет. У него четко установлен "высокий" рейтинг, который не меняется в зависимости от каких-то действий. У него всегда высокий рейтинг. Мне также кажется, что отец братьев вряд ли надеется, что Кадыров пойдет навстречу из-за предвыборной кампании", — отметил он.

Выдача тел братьев Тимурзиевых – это вопрос, который Рамзан Кадыров может решить, отметила председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина. "Это в его компетенциях, он может приказать выдать тела отцу. Может и запретить. Но если он пойдёт навстречу и выдаст тела, то это в первую очередь будет выглядеть как человеческий поступок. А это не может негативно повлиять на его рейтинг. Особенно в контексте предвыборной кампании", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Обращение отца Тимурзиевых к Кадырову подчёркивает статус главы Чечни как влиятельного человека, отметила она. "Это показывает, что все в его руках, и только он может принимать решения по таким вопросам", — подчеркнула Ганнушкина.

Информации о возбуждении дела в отношении погибших братьев Тимурзиевых по террористическим статьям не поступало, указал руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал"** Тимур Акиев. "К нам за юридической помощью никто не обращался, дело расследуется в Чечне. Они по горячим следам возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). На сайте управления Следкома России по Чечне информации нет", — рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Выдача тел братьев Тимурзиевых, если в отношении них не расследуются уголовные дела по террористическим статьям, не приведет к нарушению закона, подчеркнул адвокат "Правовой инициативы"** Рустам Мацев. "Выдача тел не будет нарушением закона, скорее, наоборот, невыдача станет нарушением. После проведения судмедэкспертиз, вскрытия (если таковое необходимо) тела должны в течение двух суток выдать родным. Для сложных и длительных генетических экспертиз достаточно направить образец биоматериала, а не все тело целиком", — сказал он "Кавказскому узлу".

С ним согласен юрист, старший партнер правозащитного проекта "Апология протеста" Александр Передрук. "Конституционный суд России уже этот вопрос освещал. Закон запрещает выдачу тел в определенных случаях. Общее правило — тела выдают. Исключение — например, тела террористов. Но если нет уголовного дела — как можно запретить? При этом родственники могут обжаловать решение о запрете выдачи тела, если есть официальный отказ", — сказал он "Кавказскому узлу".

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом

** Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции РФ