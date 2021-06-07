Отец братьев Тимурзиевых попросил Кадырова выдать их тела

07 июня 2021, 15:21

Отказ в выдаче тел, даже если речь идет об убийцах, противоречит мусульманским традициям, указал житель Ингушетии Ахметхан Тимурзиев в видеообращении к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один силовик погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты оба нападавших - уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Видеообращение представителей ингушского тейпа Тимурзиевых-Султыговых, в котором он, в частности, потребовали выдать тела убитых братьев, вызвало резко негативную реакцию властей Чечни, а родственники убитого полицейского объявили ингушским родам кровную месть. После состоявшегося в Грозном примирения Рамзан Кадыров поручил рассмотреть вопрос о выдаче тел, но отметил, что если дело будет расследоваться по статье о терроризме, выдачи не будет.

Рамзан Кадыров слукавил, давая родственникам братьев Тимурзиевых надежду на погребение убитых, потому что к тому времени ответственность за нападение на силовиков в Грозном взяло на себя "Исламское государство"*, указал ранее юрист Дмитрий Довгий. Тела совершивших террористический акт граждан не выдаются родственникам на основании статьи 14.1 федерального закона "О погребении и похоронном деле", где сказано, что родственникам вообще не сообщается о месте захоронения таких преступников. Применение этого закона часто является неоправданным вмешательством в частную и семейную жизнь, поскольку лишает родственников права прощания с покойным и погребения согласно их традициям, пояснил "Кавказскому узлу" адвокат "Проекта правовой инициативы" Рустам Мацев.

Telegram-канал ингушских активистов "ФортангаORG" опубликовал сегодня видеообращение отца убитых в Чечне братьев - Ахметхана Тимурзиева. На видео Тимурзиев сидит за столом в домашней обстановке. Он говорит, что записывает видео в ночь на четверг, но не уточняет, третье ли это июня. Обращение, как говорит сам Тимурзиев, адресовано "чеченскому правителю". "Я хотел бы попросить вернуть тела сыновей… Мне некого попросить, подослать… Был один, который вел переговоры. Отдадут, не отдадут - только ему известно", - отмечает Ахметхан Тимурзиев на видео, переведенном с ингушского "Кавказским узлом".

Он подчеркивает, что осуждает поступок своих сыновей и утверждает, что сам убил бы их, чтобы предотвратить нападение на полицейских. "18 лет из своей жизни потратил на этих двух парней - они не выходили из дома, хорошо учились, [это] гордость моя была. Ни один не говорит, что они хорошо поступили. Никого не позволил бы им убить ни мусульманина ни неверного - никого. <...> Если бы они мне сказали, может я и сам бы их… чтобы не дать им никого убить", - говорит Ахметхан Тимурзиев.

Отец убитых братьев напоминает о братстве между чеченцами и ингушами и обосновывает свою просьбу необходимостью провести религиозные обряды. "Рамзан, если бы ты отдал тела, я бы их предал земле. Неупокоенные - это нехорошо. <...> Надо хоронить покойника [по исламским традициям], давать милостыню - мы такое соблюдаем", - отмечает Тимурзиев.

В заключение он просит интернет-пользователей не обсуждать это видеообращение публично. "Не пишите комментарии и ролики не делайте по моей теме - они бесполезны <...>. Это мое горе и мое обращение к [Рамзану Кадырову] - он сделает то, что ему по душе", - поясняет Ахметхан Тимурзиев.

После церемонии примирения представителей ингушского тейпа Тимурзиевых-Султыговых с родственниками убитого и раненного в Грозном силовиков пользователи соцсетей предположили, что жители Ингушетии согласились участвовать в этом только ради освобождения их задержанных родственников - Ахметхана Тимурзиева, его жену и дочь. 12 января семья Тимурзиевых вернулась в Ингушетию, перед этим отец убитых извинился в эфире гостелекомпании "Грозный". Задержанным следовало обратиться к адвокату, чтобы выяснить, на каких основаниях их лишили свободы, однако в Чечне распространена практика отказа от адвокатов, указал руководитель программы Правозащитного центра "Мемориал"** "Горячие точки" Олег Орлов.

Ранее пользователи соцсетей, согласные с требованием Тимурзиевых о выдаче тел убитых, указывали на непоследовательность чеченских властей в этом вопросе. В декабре 2020 года в республике прошли похороны Абдулака (Абдуллаха) Анзорова, обезглавившего во Франции учителя Самуэля Пати за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда. Тело Анзорова было доставлено в Чечню и похоронено в селе Шалажи Урус-Мартановского района. То, что Рамзан Кадыров разрешил похоронить Анзорова на родовом кладбище, можно расценить как прямое выражение поддержки теракта, указал правозащитник Дмитрий Пискунов.

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