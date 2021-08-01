Скриншот сообщения в Telegram-канале Олимпийского комитета России. https://t.me/olympic_russia

01 августа 2021, 09:51

Чеченский боксер Имам Хатаев завоевал бронзу на Олимпиаде

Уроженец Чечни Имам Хатаев получил бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, выиграв первую награду для России в боксе.

Соперником российского спортсмена в полуфинале в весовой категории до 81 килограмма стал британец Бенджамин Уиттекер.

В схватке с ним Хатаев потерпел поражение со счетом 1:4, сообщило сегодня РИА "Новости".

Хатаев автоматически получил бронзу, так как на олимпийских турнирах по боксу бои за третье место не проводятся, информировал "Интерфакс".

"В этом бою мы получили первую медаль в боксе на Играх", - сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России. 

После победы Хатаев заявил, что завершает любительскую карьеру. "Буду выступать в профессионалах", - процитировал его "Спорт-Экспресс".

В Токио проходят Олимпийские игры, перенесенные из пандемии коронавируса на год. В них участвуют сборные Азербайджана, Армении и Грузии, а российские спортсмены после допинговых скандалов выступают под флагом Олимпийского комитета России вместо национального. 10 июня дзюдоист из Чечни Тамерлан Башаев занял третье место в весовой категории свыше 100 кг и взял бронзу, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Лучница из Ростовской области выиграла серебро Олимпиады-2020 в Токио", "Ростовская рапиристка стала бронзовым призером Олимпиады", "Две золотые медали выиграли дзюдоисты Северного Кавказа на международном турнире".

Автор: "Кавказский узел"

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