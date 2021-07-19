Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 июля 2021, 19:23

Глава дагестанского сельхозкооператива обвинен в невыплате зарплаты

Председатель кооператива не заплатил семи сотрудникам более 680 тысяч рублей, сообщила сегодня прокуратура Дагестана и отчиталась о передаче дела в суд.

Обвинительное заключение по уголовному делу о невыплате зарплаты в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива утвердила прокуратура Левашинского района.

По версии обвинения, с 1 октября 2019 года председатель сельхозкооператива "Имени Чапаева", желая сохранить средства для развития организации, задолжал семи сотрудникам более 680 тысяч рублей заработной платы, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Уголовное дело направлено в суд, ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса России (невыплата зарплаты) предусматривает до трех лет лишения свободы.

Комментариев от главы кооператива или его представителей относительно версии обвинения не поступало. 

"Кавказский узел" писал также, что сотрудники компании в Дербенте не получили зарплату за два месяца, долг компании составил более 1,6 миллиона рублей. Следствие в апреле отчиталось о начале расследования.

Примечание:

"Глава дагестанской фирмы заподозрен в невыплате зарплаты 39 сотрудникам", "Рабочие "Даггаза" потребовали выплатить зарплаты после увольнения", "Следком заинтересовался жалобами дагестанских врачей на недоплаты".

Автор: "Кавказский узел"

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