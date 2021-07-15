Три пассажира автобуса стали жертвами резни в Азове

15 июля 2021, 16:31

Пассажир междугороднего автобуса в Ростовской области зарезал ножом женщину, еще двое пострадавших доставлены в реанимацию. Полиция объявила нападавшего в розыск.

Официальной информации о жертвах нападения нет, но источник в правоохранительных органах сообщил, что ими стали три пассажира автобуса. "Один человек погиб и двое госпитализированы", — сказал он.

В пресс-службе управления МВД по Ростовской области проинформировали лишь о розыске нападавшего. "На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск лица, совершившего преступление", — процитировал сообщение ведомства ТАСС.

Инцидент произошел сегодня в рейсовом автобусе Азов — Круглое. По предварительным данным, один из пассажиров встал с сиденья, достал нож и поочередно ударил трех женщин. В салоне началась паника, водитель остановил автобус, и нападавший сбежал с места преступления. Одна из женщин скончалась, две других находятся в реанимации, передал Donnews.

Мужчина напал на женщин вскоре после того, как автобус отъехал от автовокзала в Азове, сообщил Rostov.