Автобус Азов - Круглое. Фото https://donday.ru/v-avtobuse-azov-krugloe-neizvestnyj-ranil-treh-passazhirok-nozhom-i-skrylsja.html

15 июля 2021, 16:31

Три пассажира автобуса стали жертвами резни в Азове

Пассажир междугороднего автобуса в Ростовской области зарезал ножом женщину, еще двое пострадавших доставлены в реанимацию. Полиция объявила нападавшего в розыск.

Официальной информации о жертвах нападения нет, но источник в правоохранительных органах сообщил, что ими стали три пассажира автобуса. "Один человек погиб и двое госпитализированы", — сказал он.

В пресс-службе управления МВД по Ростовской области проинформировали лишь о розыске нападавшего. "На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск лица, совершившего преступление", — процитировал сообщение ведомства ТАСС.

Инцидент произошел сегодня в рейсовом автобусе Азов — Круглое. По предварительным данным, один из пассажиров встал с сиденья, достал нож и поочередно ударил трех женщин. В салоне началась паника, водитель остановил автобус, и нападавший сбежал с места преступления. Одна из женщин скончалась, две других находятся в реанимации, передал Donnews.

Мужчина напал на женщин вскоре после того, как автобус отъехал от автовокзала в Азове, сообщил Rostov.

Примечание:

"Стали известны подробности стрельбы в Ростове-на-Дону", "Главный инженер "Водоканала" задержан после гибели 11 рабочих под Таганрогом", "Крупный схрон с оружием найден в подвале ростовской многоэтажки".

Автор: "Кавказский узел"

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