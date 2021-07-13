Власти Адыгеи ужесточили антиковидные ограничения

13 июля 2021, 16:56

В отели и санатории Адыгеи заселять будут только туристов с отрицательным тестом на коронавирус, справкой о вакцинации или о перенесенном заболевании. Для сотрудников сферы услуг с 19 июля потребуется также сертификат о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции, сообщила сегодня пресс-служба правительства Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав Адыгеи издал приказ, по которому плановая медицинская помощь будет оказываться только привитым пациентам или пациентам, имеющим антитела к COVID-19 после перенесенной болезни. Местные жители сочли это нарушением своих прав. 9 июня прокуратура отменила решение республиканского Минздрава. Минздрав Адыгеи пошел на жесткие меры по отношению к непривитым от COVID-19 в условиях тотального недоверия местных жителей к властям и проводимой ими вакцинации, указали опрошенные "Кавказским узлом" врачи. По данным на 25 июня, Адыгея входила в число регионов, где хотя бы одну дозу вакцины сделали менее 10% населения.

Оперштаб Адыгеи принял сегодня решение о введении ряда ограничений. Для заселения в отели, санатории и пансионаты туристам потребуется сертификат о вакцинации либо о перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательный ПЦР-тест, выданый не ранее, чем за три дня до даты заезда. Тесты и сертификаты не потребуются детям до 16 лет. Аналогичные требования о наличии сертификатов или тестов предъявляются в отношении посетителей спортивных комплексов и фитнес-центров, а также сотрудников туристической отрасли, сообщила сегодня пресс-служба правительства республики.

С какого времени начнут действовать новые требования в отношении туристов и сотрудников отелей и спортивных учреждений, в сообщении не указано.

С 19 июля к работе в сфере услуг будут допускаться только привитые сотрудники или переболевшие коронавирусной инфекцией не более полугода назад. "Сотрудники старше 65 лет и лица, не имеющие иммунитета после перенесённого заболевания либо вакцинации, переводятся на дистанционный или иной способ работы без контакта с населением", – говорится в сообщении на сайте правительства.

Власти республики решили приостановить проведение массовых мероприятий, свадеб, за исключением мероприятий, которые организуются органами власти и подведомственными им учреждениями. Присутствовать на них смогут только люди с иммунитетом после вакцинации или перенесенного заболевания, или с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за три дня до мероприятия, проинформировала сегодня "Кубань 24".

"Кавказский узел" также писал, что с 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты на Кубани туристам разрешили только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации. Но 30 июня власти смягчили ограничения, разрешив с 1 июля и в дальнейшем заезд без ПЦР-теста и справки о вакцинации тем, у кого есть справка о перенесенном за последние полгода коронавирусе, а также детям до шести лет включительно. 2 июля было решено разрешить заселяться в отели на Кубани без представления результатов ПЦР-теста на коронавирус детям до 14 лет включительно, а 9 июля власти разрешили с 1 августа заселяться туристам с ПЦР-тестом, которые в течение трех дней готовы пройти вакцинацию от COVID-19.

За последние сутки в Адыгее зафиксировано 35 новых случаев заражения COVID-19. C начала пандемии коронавирус подтвержден у 15 454 человек, 267 из них скончались, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".