Продлено конкурсное производство в "Авиалиниях Дагестана"

13 июля 2021, 13:37

Арбитражный суд удовлетворил просьбу конкурсного управляющего продлить срок конкурсного производства в ОАО "Авиалинии Дагестана" до конца сентября.

Как писал "Кавказский узел" "Авиалинии Дагестана" были признаны банкротом 10 сентября 2013 года. После этого конкурсный управляющий открыл торги по продаже части имущества авиакомпании, оцененной в 2,9 миллиона рублей. Конкурсное производство в компании уже неоднократно продлевалось.

Суд вновь продлил конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана", удовлетворив ходатайство конкурсного управляющего в связи с тем, что выполнены не все процедуры, предусмотренные законом о банкротстве. Конкурсное производство продлено до 27 сентября. На эту дату назначен очередной отчет конкурсного управляющего, пишет сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.