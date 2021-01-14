14 января 2021, 11:47
Суд продлил конкурсное производство в "Авиалиниях Дагестана"
Конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана" продлено до 26 марта в связи с тем, что не оценено имущество должника.
Как писал "Кавказский узел", банкротом компанию "Авиалинии Дагестана" признали 10 сентября 2013 года. После этого конкурсный управляющий открыл торги по продаже части имущества авиакомпании, оцененной в 2,9 миллиона рублей. Конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана" уже неоднократно продлевалось.
Арбитражный суд Дагестана продлил конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана" до 26 марта. Такое решение принято в связи с тем, что на еще не изготовлены документы, необходимые для оценки имущества должника, оценка имущества не произведена. Очередной отчет конкурсного управляющего назначен на 26 марта, пишет сегодня со ссылкой на источник в суде "Интерфакс".
"Конкурсное производство в "Нафтабанке" продлено на полгода", "Продлено внешнее управление на стекольном заводе в Дагестане", "Процедура банкротства введена на Избербашском радиозаводе".
14 января 2021, 12:36
-
Энергоснабжение восстановлено в 74 населенных пунктах Дагестана
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в 74 из 118 населенных пунктов Дагестана, сообщили в ПАО "Россети Северный Кавказ".
14 января 2021, 12:13
-
Защита сообщила о жалобах Белхароева на пытки
Алихан Белхароев, арестованный по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева, заявил адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний. Защита потребовала уголовного преследования силовиков.
14 января 2021, 11:19
-
Азербайджанский военный погиб при ДТП в Нагорном Карабахе
Один военный погиб и еще двое получили ранения в результате автомобильной аварии близ Шуши, сообщило Минобороны Азербайджана.
14 января 2021, 10:51
-
Почти 53 тысячи жителей Дагестана остались без света в связи с непогодой
В зону отключения энергоснабжения попали жители 118 населенных пунктов Дагестана. Аварии в сетях происходят в связи с сильным ветром, сообщило Минэнерго России.
14 января 2021, 09:42
-
Вдова Джабиева обратилась за поддержкой к бывшим президентам Южной Осетии
Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева обратилась к бывшим президентам Южной Осетии с просьбой поддержать требование расследовать его смерть. Часть пользователей Instagram усомнилась в перспективах движения в защиту прав жителей Южной Осетии, которое возглавила Сотиева.
-
14 января 2021, 06:00
Карательные полномочия Агентства развития медиа обеспокоили журналистов в Баку
-
14 января 2021, 00:54
Вдова Джабиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии
-
13 января 2021, 22:03
Адвокатам в Кабардино-Балкарии отказано в расследовании дела о нападении силовиков
-
13 января 2021, 17:51
Семья подозреваемого покинула Тарки после решения алимов
-
13 января 2021, 15:11
Детские сады Буйнакска закрыты после массового отравления детей
-
13 января 2021, 09:59
Пользователи соцсети призвали наказать врачей за травмы у ребенка в Анапе
-
14 января 2021, 12:36
Энергоснабжение восстановлено в 74 населенных пунктах Дагестана
-
14 января 2021, 10:51
Почти 53 тысячи жителей Дагестана остались без света в связи с непогодой
-
14 января 2021, 04:22
Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в нарушении перемирия
-
13 января 2021, 21:47
Гиперхлорирование воды начато в Буйнакске после массового отравления
-
13 января 2021, 20:57
Пять человек стали жертвами автоаварии с автобусом в Ростовской области
-
13 января 2021, 20:15
Главы управлений ФССП и Росимущества в Волгоградской области заподозрены в коррупции
-
13 января 2021, 19:19
Роспотребнадзор объяснил отравление жителей Буйнакска плохой питьевой водой
-
13 января 2021, 17:36
Карабахский солдат ранен при обстреле
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
14 января 2021, 12:36
Энергоснабжение восстановлено в 74 населенных пунктах Дагестана
-
14 января 2021, 10:51
Почти 53 тысячи жителей Дагестана остались без света в связи с непогодой
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
11 января 2021, 18:30
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваСпасти Магомеда Тюбеева 1
-
23 декабря 2020, 13:14
BERG...man TbilisiХабиб - самый популярный спортсмен РФ? ВЦИОМ проводил опрос в Дагестане? 54
-
19 декабря 2020, 21:16
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Артемий Лебедев против черкесов и Родины-матери: где границы свободы слова?"
-
31 декабря 2020, 10:5740
Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе
-
23 декабря 2020, 10:041
Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне
-
13 января 2021, 22:29Выставка Владислава Битокова "Хранители времени" откроется в Нальчике
-
12 января 2021, 20:42Во Франции идут обыски и задержания по делу об убийстве учителя Сэмюэля Пэти
-
12 января 2021, 12:35В Махачкале в нарушение закона на торги выставлен участок в зеленой зоне
-
12 января 2021, 10:30Ингуши возмущены установкой солнечной батареи на башне в Таргиме, памятнике федерального значения
-
11 января 2021, 23:43Суд удовлетворил иск о признании незаконным образование земельных участков у озера Ак-Гель
-
05 января 2021, 11:47
Жертвами конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2020 года стали 26 человек
-
04 января 2021, 22:44
14 человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в декабре 2020 года