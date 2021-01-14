Ту-154М Дагестанских авиалиний. Фото Dmitriy Pichugin https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиалинии_Дагестана

14 января 2021, 11:47

Суд продлил конкурсное производство в "Авиалиниях Дагестана"

Конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана" продлено до 26 марта в связи с тем, что не оценено имущество должника.

Как писал "Кавказский узел", банкротом компанию "Авиалинии Дагестана" признали 10 сентября 2013 года. После этого конкурсный управляющий открыл торги по продаже части имущества авиакомпании, оцененной в 2,9 миллиона рублей. Конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана" уже неоднократно продлевалось.

Арбитражный суд Дагестана продлил конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана" до 26 марта. Такое решение принято в связи с тем, что на еще не изготовлены документы, необходимые для оценки имущества должника, оценка имущества не произведена. Очередной отчет конкурсного управляющего назначен на 26 марта, пишет сегодня со ссылкой на источник в суде "Интерфакс".

Примечание:

"Конкурсное производство в "Нафтабанке" продлено на полгода", "Продлено внешнее управление на стекольном заводе в Дагестане", "Процедура банкротства введена на Избербашском радиозаводе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 января 2021, 12:36

14 января 2021, 12:13

  • Защита сообщила о жалобах Белхароева на пытки

    Алихан Белхароев, арестованный по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева, заявил адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний. Защита потребовала уголовного преследования силовиков.

14 января 2021, 11:19

14 января 2021, 10:51

14 января 2021, 09:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи