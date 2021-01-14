Суд продлил конкурсное производство в "Авиалиниях Дагестана"

14 января 2021, 11:47

Конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана" продлено до 26 марта в связи с тем, что не оценено имущество должника.

Как писал "Кавказский узел", банкротом компанию "Авиалинии Дагестана" признали 10 сентября 2013 года. После этого конкурсный управляющий открыл торги по продаже части имущества авиакомпании, оцененной в 2,9 миллиона рублей. Конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана" уже неоднократно продлевалось.

Арбитражный суд Дагестана продлил конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана" до 26 марта. Такое решение принято в связи с тем, что на еще не изготовлены документы, необходимые для оценки имущества должника, оценка имущества не произведена. Очередной отчет конкурсного управляющего назначен на 26 марта, пишет сегодня со ссылкой на источник в суде "Интерфакс".