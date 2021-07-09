Более 540 школьников сдали ЕГЭ в Нагорном Карабахе

09 июля 2021, 04:30

В Нагорном Карабахе завершилась сдача единого госэкзамена. Правительство готовит новый пакет льгот для студентов, участвовавших в осенней войне, заявил госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Как писал "Кавказский узел", тысячи детей из Нагорного Карабаха лишились возможности посещать школы с началом активной фазы боевых действий в зоне конфликта. Карабахские учителя организовали онлайн-занятия для эвакуированных школьников. Из-за осеннего обострения конфликта и пандемии коронавируса власти Нагорного Карабаха отменили праздничные мероприятия по случаю последнего звонка. Разрешено провести мероприятия более скромно после окончания учебного года, который продлен до июня. Родители и выпускники поддержали решение властей.

Военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

С 8 по 25 июня прошел первый этап единого госэкзамена (ЕГЭ), а со 2 по 8 июля – второй тур ЕГЭ для тех, кто по уважительным причинам не смог участвовать в первом туре, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха Асмик Минасян. По словам замминистра, в первом туре ЕГЭ участвовали 516 абитуриентов, а во втором – 29.

Минасян рассказала, что в Нагорном Карабахе действуют пять вузов. "Два государственных – Арцахский государственный университет и Технологический университет города Шуши, а также частные вузы – "Григор Нарекаци", Институт прикладного искусства, университет "Месроп Мацтоц", – сказала она.

"До 100 абитуриентов подали заявки в разные вузы Армении на бюджетные места на список специальностей, которые утверждаются правительством Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)", – сказала Минасян. Кроме того, "есть абитуриенты, которые подали заявки в разные вузы Армении, минуя наши бюджетные места", данных об их количестве у министерства нет, пояснила она.

В Ацахском госуниверситете предусмотрено 153 бесплатных места, а в Шушинском технологическом университете – 50 бесплатных мест, рассказала замминистра.

В новом учебном году будет продолжена программа по бесплатному обучению в вузах, согласно предвыборной программе президента, сказала она. По словам Минасян, по решению правительства из госбюджета ранее были выделены деньги на обучение всех студентов на платных местах. В их число вошли все курсы бакалавриата двух государственных вузов и первые курсы бакалавра трех частных вузов, пояснила она.

Из-за войны количество абитуриентов было ниже, чем в прошлые годы, с учетом того, что много карабахских семей еще находится в Армении, сдают ЕГЭ там, отметила Минасян.

Учебный процесс в прошлом году в Нагорном Карабахе проходил в режиме "онлайн-занятия" в связи с коронавирусом и войной, однако результаты ЕГЭ показали, что на уровень знаний это не повлияло, сказала она.

Учебные заведения в Нагорном Карабахе были закрыты из-за угрозы коронавируса в марте 2020 года. При этом правительство объявляло, что учебный год начнется с 1 сентября. Однако 12 августа власти в очередной раз продлили режим чрезвычайной ситуации – до 11 сентября, а затем – до 14 сентября 2020 года.

"Как и в предыдущие годы, неудовлетворительные оценки получили почти 30 процентов абитуриентов", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центра оценки и тестирования министерства образования Нагорного Карабаха.

По его словам, во время экзаменов была жалоба из-за технической проблемы на экзамене по биологии. "Изучив причину, комиссия приняла решение добавить балл в пользу претендентов", – сообщила сотрудник Центра.

Итоги экзаменов будут известны после 16 июля, основные списки прошедших конкурс в вузы абитуриентов будут опубликованы, отметила она.

Возможности внедрения новых льгот для студентов, особенно для тех, кто участвовал в войне как военнослужащий срочной службы или как резервист, а также для студентов из семей, относящихся к другим социальным категориям, рассматриваются, сказал госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Со стороны общественных организаций программ поддержки выпускников и студентов на данном этапе нет, сказал он.

Дети и родители ждут результатов конкурса в вузы

Этери Исраелян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее сын удачно сдал ЕГЭ, и теперь они с нетерпением ждут итогов конкурса. По ее словам, перед экзаменами сын несколько месяцев проходил подготовку у репетитора по армянскому языку, все остальные предметы он сдавал только на основе учебной программы. Во время экзаменов родители волновались больше, чем дети, отметила она.

"Война сильно сказалась на нас. Но дети как-то не так эмоционально вели себя, как родители, ожидая конца экзамена во дворе экзаменационного пункта. Скорая помощь, которая в обязательном порядке присутствовала у пункта, больше нам помогала: то давление измерят, то успокоительное дадут. Детям скорая помощь не понадобилась. В ожидание детей мы только и говорили, как пережили войну, и разволновались. И конечно же, все время причитали, чтоб у наших детей было мирное будущее", – рассказала Исраелян.

Нонна Атанесян рассказала, что ее дочь готовилась к ЕГЭ, посещая частного репетитора. "Из-за коронавируса, а после и из-за войны, мы немного запустили учебу... Удачно все сдали. Ждем результатов. Дочь уверена, что поступит", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Во время итоговых испытаний во дворе экзаменационных пунктов были размещены мониторы, и родители могли следить за тем, как идет процесс в экзаменационном зале, сказала Атанесян. По ее словам, все три экзамена, которые сдавала дочь, прошли без нарушений.