Ураган повредил дома жителей Кахети и Рустави

03 июля 2021, 08:20

Сильный ветер повредил кровли домов в трех селах в Кахети, а также повалил деревья в Рустави. На окраине города возник пожар в результате повреждения газопровода.

В ночь на 3 июля ураган в Кахетии (регион на востоке Грузии) повалил деревья и повредил крыши домов.

От непогоды пострадали жители сел трех сел. Сильный ветер повалил деревья и повредил крыши домов в деревне Херетискар в муниципалитете Лагодехи, ураган также нанес ущерб жителям сел Баисубани и Нинигори, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Местные власти приступили к ликвидации последствий от урагана, спасатели расчищают дороги от упавших деревьев, сумма ущерба уточняется, сказано в публикации

В городе Рустави (на юго-востоке Грузии) сильный ветер также повалил деревья, в результате чего оказались повреждены в том числе газовые трубы у нескольких домов. Аварии привели к возгоранию на окраине города травы, на месте мобилизованы пожарные, передал сегодня "Sputnik Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что 1 июня от сильного града в регионах Кахети и Имерети пострадали виноградники и сельхозугодья. Ливень также подтопил дома в Тбилиси.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в центре региона Кахети, городе Телави, ожидается ясная погода, температура воздуха составит +29 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 4 июня ожидается также ясная погода, температура воздуха понизится до +23 градусов, скорость ветра останется прежней.

В Рустави сегодня прогнозируется ясная погода, температура воздуха составит +36 градусов, скорость ветра –3 метра в секунду. В ночь на 4 июня также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +26 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.