Житель Волгоградской области осужден за призывы к экстремизму

02 июля 2021, 10:38

Суд в Волгоградской области приговорил местного жителя к 1,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Согласно версии обвинения, 22 летний житель поселка Октябрьский в мессенджере Telegram распространял материалы, содержащие призывы к насилию в отношении лиц кавказской национальности, а также к захвату действующей власти в России и уничтожению полицейских участков. Октябрьский райсуд признал его виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК России) и приговорил 1,5 года лишения свободы условно. Осужденный также лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе управлении ФСБ по Волгоградской области.

"Приговор в законную силу не вступил", - уточнили в УФСБ.

Информацию о приговоре подтвердили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. "В судебном заседании подсудимый признал вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, в содеянном раскаялся", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Екатерина Вальковская.

Часть 2 статьи 280 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.