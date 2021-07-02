табличка при входе в Октябрьский райсуд Волгоградской области. Фото пресс-службы суда

02 июля 2021, 10:38

Житель Волгоградской области осужден за призывы к экстремизму

Суд в Волгоградской области приговорил местного жителя к 1,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Согласно версии обвинения, 22 летний житель поселка Октябрьский в мессенджере Telegram распространял материалы, содержащие призывы к насилию в отношении лиц кавказской национальности, а также к захвату действующей власти в России и уничтожению полицейских участков. Октябрьский райсуд признал его виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК России) и приговорил 1,5 года лишения свободы условно. Осужденный также лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе управлении ФСБ по Волгоградской области.

"Приговор в законную силу не вступил", - уточнили в УФСБ.

Информацию о приговоре подтвердили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. "В судебном заседании подсудимый признал вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, в содеянном раскаялся", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Екатерина Вальковская.

Часть 2 статьи 280 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Примечание:

"Осужденный по делу об экстремизме астраханец доставлен в волгоградскую колонию", "ФСБ рапортовала о задержании на Кубани сторонников радикальной группировки", "Волгоградец получил условный срок за экстремистские надписи на памятнике".

Автор: Татьяна Филимонова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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