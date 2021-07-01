01 июля 2021, 17:01

Следствие заподозрило жительницу Дагестана в финансировании терроризма

Жительница Хунзахского района Дагестана  передала боевикам 20 тысяч рублей, которые получила от своей сестры, заявили следователи.

Уголовное дело о финансировании терроризма расследуется в отношении 41-летней жительницы Хунзахского района.

По версии следствия, подозреваемая придерживается радикальных взглядов и принимает участие в деятельности одной из террористических организаций, проинформировало сегодня управление Следкома России по Дагестану.

Следователи предположили, что в 2014 году, находясь за пределами России, она собрала 20 000 рублей для подготовки или совершения преступлений террористической направленности и экстремистского характера, "введя в заблуждение свою сестру относительно истинных своих намерений", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России (содействие террористической деятельности) предусматривает до 15 лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемой или ее официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня следствие отчиталось о начале расследования уголовного дела в отношении жителя Каякентского района Дагестана в связи с передачей боевикам 20 тысяч рублей.

Примечание:

"Владикавказец приговорен к 15 годам колонии по делу о подготовке теракта", "Два жителя Дагестана осуждены за финансирование терроризма", "Дагестанские силовики задержали обвиняемого в финансировании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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