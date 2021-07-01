Испорченная вандалами стена во Владикавказе. https://www.instagram.com/p/CQvaw8XlyJA/c/17878466582428166/

01 июля 2021, 04:21

Конфликт авторов стрит-арта во Владикавказе привлек внимание пользователей сети

Вандалы испортили работу арт-художника Давида Цагараева, который нарисовал лотосы поверх граффити-надписей на стене в центре Владикавказа. Часть пользователей Instagram призвала наказать хулиганок, другие же осудили Цагараева за неуважение к авторам первых рисунков на стене.

Арт-художник Давид Цагараев сообщил на своей странице в Instagram, насчитывающей 2 837 подписчиков, что по просьбе администрации района расписал лотосами испорченную надписями стену возле Театра оперы и балета во Владикавказе.

Работа арт-художника Давида Цагараева. Скрин-шот со страницы в Instagram. https://www.instagram.com/p/CQlf4i-laSH/

"Администрация попросила что-нибудь придумать с убитой стеной. Есть такое движение в России "Зачем", идея берет начало из обезьянника, где держали стрит-артеров и пытали фразой: "Зачем?". "Зачем вы портите стены?" Вынесли в массы и раскрутили. Недавно они были у нас в гостях и напшикали возле Театра оперы и балета. Но зачем нам чей-то творческий крик? Оставить след на злобу дня? [...] След должен быть благородным. Им вообще повезло, что местные не поймали и не побили как следует [...] Арт-объект можно найти на углу Гибизова/Беляевский переулок", - написал он 26 июня.  Художник также разметил фото своей работы, на которой изображены лотосы. По данным на 3.00 мск 1 июля пост набрал 383 отметки нравится и 53 комментария. 

«Зачем» – одна из самых известных граффити-команд в истории российского стрит-арта, которая начала рисовать на московских улицах еще в конце 90-х, говорится в справке на сайте stoneforest.ru.

Многим пользователям понравилась работа художника.  "Это красивее, чище и уместнее того, что было намалевано на этой стене изначально",-написала bella_gubiati.  "Круто! Спасибо что делаешь город красивее", - поблагодарила alana_voice.

Некоторые пользователи сочли, что не стоило закрашивать прежнее изображение. "Красивые лотосы, я бы полюбовался ими в другом месте, а не поверх чужой работы, которая значит и ценится не меньше твоей", - написал _ok_computer.

"Работа красивая, но оскорблять движение, которое популярнее вас во много раз, очень глупо и не профессионально", - согласился vse2t.

"Не забывай, что твоего стриарта как феномена возможно не было бы, если бы не было букв лет так 50 назад", - заметил reklamcwtraf.

Скриншот сообщения пользователя на странице region15.info в Instagram. https://www.instagram.com/p/CQvaw8XlyJA/c/17878466582428166/

Однако спустя несколько дней в соцсети появилось сообщение, что новый арт-объект был испорчен - поверх цветов красной краской нанесены слова: "Зачем?".  "Местные жители поймали двух неформалок в нетрезвом состоянии, которые испортили новый арт-объект возле театра оперы и балета и обратились в бегство. Неделю назад на стене с кричащей надписью "Зачем?" нарисовал белые лотосы художник Давид Цагараев по просьбе префектуры района", - говорится в сообщении от 30 июня на странице издания region15.info в Instagram, насчитывает 292 тысячи подписчиков. По данным на 3.10 мск сегодня пользователи оставили под ним 1461 отметку "нравится" и 308 комментариев.

Мнения пользователей соцсети относительно появившейся надписи разделились.  "Зачем он закрасил прежний рисунок? Он начал первый", - написал ginestre11

"А просьба от префектуры района Давиду Цагараеву была в письменной или устной форме? Может, для начала проверить этот факт и определить - имел ли он право рисовать или нет. Потому что в данном конкретном случае тот, кто написал "Зачем" и тот, кто рисовал цветки, юридически равны перед законом - либо они оба совершили административное правонарушение либо не нарушали ничего", - указал greenstartv.

"Почему он (Цагараев) думает, что может рисовать на стенах, где и когда ему хочется, но возмущен тем, что кто то делает то же самое? По факту он такой же беспредельщик, как и они", - согласилась abaeva_olya.

Скриншот сообщения пользователя на странице region15.info в Instagram. https://www.instagram.com/p/CQvaw8XlyJA/c/17878466582428166/

"Так этот товарищ художник тоже испортил чужой труд, и не важно согласован он был или нет", - заметил anreuno.

Некоторые авторы комментариев осудили девушек и призвали наказать их. 

"Принудить к общественной работе, а родителей девушек оштрафовать", - написала ellen_kudza.

"Зачем красоту такую испортили? Когда же начнут наказывать за подобное поведение. Желательно наказывать принудительными работами", - согласилась dzerka.l.

"Можно наказать за такое ! И не нужно обесценивать чужой труд! Каждый вечер мы проезжали мимо и видели как этот парень трудится , даже вечером под светом фонаря! Я бы таких зеленкой облила и все, будут супергероями", - считает elina_tokazova.

Скриншот сообщения пользователя на странице region15.info в Instagram. https://www.instagram.com/p/CQvaw8XlyJA/c/17878466582428166/

"Допустим, Цагараев нарисовал красоту - подарил городу и горожанам позитив. А эти недоумки замазали чужой труд, хотя сами ничего лучше не смогли придумать, зачем? Напрашивается вопрос -  зачем гадить? [...]  не создатели они, и в этом разница. Я бы их наказал - это точно", - написал 12bambul.

Творческое объединение "Портал 2.0" провело седьмую по счету и первую на новом месте ярмарку изделий ручной работы "Хиконд" во Владикавказе. Жители города обрадованы тем, что "Портал" поручил вторую жизнь.

"Кавказский узел" также писал о конфликте Нацмузея Северной Осетии с сообществом художников "Портал". В феврале 2017 года "Портал" остался без электричества, и вся творческая деятельность объединения остановилась. В сентябре 2017 года городские власти предоставили художникам новое место для творчества - заброшенные мастерские ЖКХ в удалении от центра Владикавказа. В конце года в мастерских начался ремонт и работы по подведению коммуникаций. Новая "творческая лаборатория" получила новое название: "Портал 2.0",  В июле 2018 года творческое объединение "Портал 2.0" провело седьмую по счету и первую на новом месте ярмарку изделий ручной работы "Хиконд" во Владикавказе. Жители города обрадованы тем, что "Портал" поручил вторую жизнь. О сообществе художников рассказывается в материале "Кавказского узла" "Портал 2.0. Как молодые художники нашли, потеряли и вновь обрели себе место во Владикавказе".

Примечание:

"Таможенники передали Национальному музею Северной Осетии изъятый антиквариат", "Редкие экспонаты из хранилищ представили посетителям музеи Владикавказа", "Пользователи соцсетей возмущены планами по переносу памятника Коста Хетагурову".

Автор: "Кавказский узел"

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