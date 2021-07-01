Жители Сочи сочли нелогичными действия властей в борьбе с эпидемией

01 июля 2021, 03:39

При формальном ужесточении антиковидных мер многие жители и гости Сочи не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, исполнение требования об обязательной вакцинации работников сферы услуг также никем не проверяется, заявили опрошенные "Кавказским узлом" горожане. Некоторые сочинцы, желая сделать прививки, столкнулись с нехваткой вакцин.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае курортный сезон в этом году был открыт на месяц раньше обычного. Власти мотивировали это благоприятной эпидемиологической ситуацией. Впоследствии в регионе был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, из-за чего с 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты было решено позволять туристам только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации, о чем сообщил 24 июня губернатор края. 30 июня глава края Вениамин Кондратьев подписал постановление о том, что основанием для заселения в местные отели может быть не только ПЦР-тест или справка о вакцинации, но и медицинский документ о перенесенном за полгода заболевании COVID-19.

Сочинские предприниматели заявили, что требование обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг ударит по бизнесу, а отельеры предрекли угрозу срыва туристического сезона, предложив оплачивать тесты на коронавирус для туристов за счет бюджета. Авиакомпании задумались о сокращении рейсов в Краснодарский край, так как экипажи не смогут выполнить требование о наличии ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации.

Руководитель пресс-службы администрации Сочи Кристина Мруг рассказала 30 июня корреспонденту "Кавказского узла", что на курорте вакцинация проходит в штатном режиме. «Работают все пункты вакцинации, вчера (29 июня) открыт модульный пункт на Южном молу. Всего работают 27 пунктов вакцинации, в том числе три выездных. Вчера (29 июня) получены 9 300 доз вакцины от коронавируса, поставки будут каждые три дня. Вакцинированы от коронавируса 64 432 человек, что составляет 25,8 процента населения, подлежащего вакцинации», - сообщила она.

В ответ на запрос "Кавказского узла" заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валерий Козлов сообщил, что с начала 2021 года до начала курортного сезона в Сочи умерли 300 человек из числа инфицированных коронавирусом. В прошлом году число умерших составило более полутысячи человек, из них 48 - иногородние.

Сейчас в Сочи действуют два специально оборудованных для лечения инфицированных COVID-19 медучреждения - в ГБУЗ инфекционная больница №2 МЗККК на 290 коек по адресу: село Ордынка, Барановское шоссе, 17 и на базе ГБУЗ Городская больница №3 города Сочи на 200 коек по адресу: г. Сочи, ул. Самшитовая, 4. Здесь за полгода прошли лечение порядка 2 000 человек, говорится в ответе замминистра.

По данным министерства здравоохранения края, по состоянию на начало июня «были вакцинированы первым компонентом 40 565 человек, вторым компонентом - 30 718 человек". "Поставка вакцин идет за счет федерального бюджета в соответствии с госзаказом. Для вакцинации вышеуказанных лиц была использована вакцина «ГАМ-КОВИД-ВАК» - комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции вызываемой SARS-CoV-2. Контроль за условиями хранения вакцины в медицинской организации осуществляют врач-эпидемиолог, главная медицинская сестра. Вакцинация проводится в соответствии с методическими рекомендациями министерства здравоохранения РФ «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослому населению». Действие ПЦР-теста на COVID-19 - две недели (14 календарных дней). При направлении на госпитализацию – до семи дней. Если тест отрицательный, значит человек здоров (не заражен), если положительный, то человек заражен COVID-19. В группу риска входят лица старше 60 лет», - говорится в ответе на запрос «Кавказского узла».

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" сочинцы и гости курорта признались, что теряются из-за противоречивых данных о вакцинации и не совсем логичных действий властей. С одной стороны, вводятся антиковидные меры и принудительная вакцинация, с другой - применение этих мер на практике никем не контролируется, а вакцины не хватает даже тем, кто хочет вакцинироваться.

Таксист Ольга Сафронова работает на одну из транспортных фирм. Она рассказала, что очень тяжело переболела ковидом в декабре прошлого года, и в настоящее время она не может вакцинироваться по причине противопоказаний из-за большого количества антител в организме. Она рассказала, что в Сочи, как никогда в этом сезоне, очень много народа, и люди часто вызывают такси.

По ее словам, что иногда приходится отказывать в перевозке людям, у которых явные признаки респираторного заболевания. «Увидев такого человека, который собирается ехать на такси, кстати, в больницу, я отказываю в извозе, потому что сама не хочу заболеть второй раз. Я понимаю, что это рискованно и опасно. И я не хочу заразить своих близких, которые тоже уже переболели и лежали в больнице, так же как и я. Кто-то из моих коллег таксистов ради заработков возит таких людей. Поэтому вероятность распространения инфекции в такси и в общественном транспорте очень большая. Но никто не заставляет таксистов вакцинироваться. Я не думаю, что обычная медмаска в таком случае спасет [...] И ничто никаких мер не соблюдает. Да и никто не проверяет», - рассказала Сафронова.

Москвич Александр Савелов-Дерябин открыл центр иммунной коррекции. Он предлагает своим клиентам «пропитки» на травах. Также Савелов-Дерябин рассказал, что его фирмы филиалы не только в Москве и Сочи, но и за рубежом. Сам он представился, как «профессор государственного госпиталя Хуан-Си, народного освобождения армии Китая и академиком семи академий мира». Каких именно - предприниматель не уточнил.

Он заявил корреспонденту, что выступает категорически против вакцинации, и отметил, что для посещения его центра не нужны ни ПЦР-тесты, ни документы о прививке. Также он сказал, что сам не собирается вакцинироваться и его сотрудники тоже, причем работают они без масок.

Сотрудник Роспотребнадзора в ответ на вопрос корреспондента "Кавказского узла", как проходят проверки соблюдения противоковидных ограничений, сообщил, что "проверки проводятся только по заявлениям либо плановые".

Марина Кобзева рассказала, что работает в одной из парикмахерских в Центральном районе Сочи. «Никто антиковидных мер у нас не соблюдает - ни работники, ни посетители. И мои знакомые также работают в других парикмахерских без соблюдения антиковидных мер. Многие уволились из-за пандемии, еще во время первой волны ковида, и теперь после изоляции ходят по домам, стригут и делают прически своим клиентам, как их домашние личные парикмахеры. То же касается маникюра и педикюра. Я не слышала, чтобы кто-то из парикмахеров заразился», - рассказала она.

Наемный работник небольшого частного кафе на берегу моря Марина Шевцова рассказала, что приехала из краевой станицы и устроилась в кафе на сезонную работу. «Никто меня вакцинироваться или приносить тесты о том, что я здорова, не заставляет. Мы все, кто работаем в кафе, считаем, что этот вирус неопасный. В масках задыхаться мы не хотим. Про принудительную вакцинацию мы слышали, но никто в нашем кафе прививаться не хочет, потому что все боятся не столько ковида, сколько последствий после него», - призналась она.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ (редакция от 11.06.2021 года) "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний", в случае, если у гражданин возникли "поствакцинальные осложнения", он имеет право на получение "государственного единовременного пособия в размере 10 000 рублей". При этом имеется перечень таких осложнений, которые дают право на получение пособия. "В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 рублей имеют члены его семьи", - также говорится в законе.

Она также рассказала, что руководитель кафе не оформил работников официально, и зарплату они получают в конверте, но их это устраивает.

Устроившаяся временно на работу в один из сетевых магазинов Гузель Низаметдинова рассказала, что директора магазина никогда не видела, а те, кто руководят на месте, не соблюдают никаких антиковидных мер. «Никому это не интересно», - призналась она.

По ее словам, магазин за день посещает очень много людей. «Все эти посетители без масок заходят. О чем вы говорите, о каких антиковидных мероприятиях может идти речь?» - задается она женщина.

Низаметдинова также призналась, что пока не планирует вакцинироваться. «Разное говорят и пишут. Одной точки зрения нет. Поэтому не буду вакцинироваться», - сообщила она.

Наемный рабочий Олег рассказал, что в прошлом году его задержали в аэропорту и поместили в обсерватор, где он провел полмесяца, хотя очевидных признаков болезни у него не было. Нас держали там [...] с большой долей вероятности заразиться от незнакомых людей, которых по два-три человека из разных уголков России помещали в одну комнату. Тогда мне власти Сочи сорвали рабочий сезон и заработки на стройке. На мое место работодатель, который строил себе гостиницу в Адлере, взял другого, пока я сидел в обсерваторе. В этом году я приехал на другую стройку, но не увидел никаких обсерваторов и вообще никаких мер предосторожности - много людей, все без масок, стройку нашу никто, естественно, не проверяет. Я считаю все антиковидные меры фейком», - отметил он.

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валерий Козлов в ответ на запрос "Кавказского узла" сообщил, что "в настоящее обсерваторы в городе Сочи не функционируют". "На содержание обсерватора и оплату труда сотрудников обсерватора в 2020 году было выделено 198 904 646 рублей. Максимально под обсерватор было выделено 1100 мест. Оплата за содержание людей в обсерваторе была произведена из средств бюджета Краснодарского края. Граждане находились в обсерваторе по 14 суток в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ. Необходимость нахождения в обсерваторах прибывающих в город Сочи была регламентирована постановлениями губернатора Краснодарского края и постановлениями Главного санитарного врача Краснодарского края", - отметил он, добавив, что "всем гражданам, находящимся в обсерваторе, проводилось бесплатно обследование на наличие вируса SARS-CoV-2 методом амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР) в первый и десятый день нахождения под наблюдением».

Горничная одного из отелей Ольга рассказала, что «никто никого не увольнял и не увольняет, потому что в отеле масса народа и работать некому". "Берут даже с улицы на сезонную работу. Открыли два номера, которые ранее стояли закрытые на ремонте - гостиница переполнена. Меры антиковидные не соблюдает не персонал, ни отдыхающие. Никто не проверяет факты игнорирования предписаний санитарного врача [...]. Такая же не проверяемая гостиница [...], где работает подруга. Никто персонал не прессует вакцинироваться. Но я хочу вакцинироваться. Обошла несколько пунктов, но нигде не было вакцины "Спутник" и вообще никакой вакцины. Люди стоят в очередях за вакциной, чего ждут - не ясно», - рассказала она.

Генеральный директор санатория РЖД «Октябрьский» Ольга Заславская рассказала что их санаторий на все 100% выполняет антиковидные меры, поэтому среди посетителей санатория и персонала нет заболевших. «У нас порядка 400 сотрудников и 400 отдыхающих. Заполняемость стопроцентная. Нашему санаторию 25 лет, и некоторые ездят к нам каждый год с момента его образования. Никто путевки не сдавал и не сдает. Все согласились сделать ПЦР-тесты для заезда за свой счет. Мы на входе в санаторий измеряем температуру, спрашиваем о симптомах. Каждого пациента осматривает врач. В случае признаков заболевания мы отправляем человека сразу делать тест в нашу лабораторию с нашими тестами на корону. Мы ранее закупили дорогостоящее оборудование и таким образом подготовились сами тестировать людей", - рассказала она.

По ее словам, был случай с одной из отдыхающих, по поводу которой им звонили из одной частной клиники в городе, где она делала тест. "Они сообщили, что у нее ковид. Мы тут же отправили ее анализы в нашу лабораторию и выяснилось, что в той, другой лаборатории ошиблись, и человек полностью здоров. Сейчас женщина отдыхает в нашем санатории. У нас очень много родителей с детьми. Родители везут их с собой, потому что у нас есть свой зоопарк, детские площадки и очень хорошие оздоровительные процедуры для любого возраста", - отметила Заславская.

По ее словам, она планирует вакцинироваться, как и многие ее сотрудники, но в городе перебои с вакцинами. "Мы заказали 200 вакцин на наш коллектив. Но хочу отметить, что своих сотрудников прививать без их желания я не буду. Многие молодые сотрудницы хотят рожать детей, и это их главный аргумент против вакцинации. Но мы нашли компромисс: мои сотрудники должны сдавать тесты на ковид через каждые 72 часа, чтобы приступить к работе", - рассказала она.

За сутки в Краснодарском крае от коронавируса скончалось 20 пациентов, подтверждено 184 теста на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 3420, а общее число случаев заражения COVID-19 – 51 873, следует из данных, опубликованных 30 июня на сайте "Стопкоронавирус.рф".