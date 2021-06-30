Туристы на берегу моря на фоне ночного города и пролетающего самолета. Сочи, май 2021 г. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

30 июня 2021, 19:50

Губернатор Кубани смягчил требование о вакцинации для туристов

Основанием для заселения в кубанские отели может быть не только ПЦР-тест или справка о прохождении вакцинации, но и медицинский документ о перенесенном за полгода заболевании коронавирусной инфекцией, следует из сегодняшнего постановления губернатора Кубани. Изменения в условия пребывания туристов на Кубани внесены на фоне заявления Путина о своем отрицательном отношении к обязательной вакцинации от коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае курортный сезон в этом году был открыт на месяц раньше обычного. Власти мотивировали это благоприятной эпидемиологической ситуацией. Впоследствии в регионе был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, из-за чего с 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты было решено позволять туристам только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации, о чем сообщил 24 июня губернатор края.

Сочинские предприниматели заявили, что требование обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг ударит по бизнесу, а отельеры предрекли угрозу срыва туристического сезона, предложив оплачивать тесты на коронавирус для туристов за счет бюджета. Авиакомпании задумались о сокращении рейсов в Краснодарский край, так как экипажи не смогут выполнить требование о наличии ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации.

Власти Краснодарского края смягчили режим пребывания для туристов, следует из документа, опубликованного сегодня на сайте администрации Краснодарского края. В частности, в отели разрешено заселяться не только с ПЦР-тестом или справкой о вакцинации, но и с документом об уже перенесенной за последние полгода коронавирусной инфекции.

С 1 июля в отели, гостиницы и санатории Кубани разрешено заселяться тем, у кого есть медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией, либо сертификат о перенесенном COVID-19 из личного кабинета на портале Госуслуг, "со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения", говорится в сегодняшнем постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. 

Разрешение на заселение при предъявлении справки о перенесенном за последние полгода коронавирусе будет действовать и после 1 августа, указано в документе.

Также требование о предъявлении сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании не распространяется на детей в возрасте до шести лет включительно, говорится в постановлении.

Эти новшества введены на фоне сегодняшнего заявления президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о своем отрицательном отношении к обязательной вакцинации от коронавируса. "Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон, по-моему, 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие – это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел национальных прививок национального плана. Но депутаты Госдумы не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против COVID не попала и не является обязательной в общенациональном плане", – привел слова Путина сайт президента России.

За сутки в Краснодарском крае от коронавируса скончалось 20 пациентов, подтверждено 184 теста на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 3420, а общее число случаев заражения COVID-19 – 51 873, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"В кубанских госпиталях ввели 500 дополнительных мест для пациентов с COVID-19", "Режим повышенной готовности продлен на Кубани", "УФАС не сочло нарушением повышение цен на курортах Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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