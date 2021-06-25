Власти Ростова пожаловались на дефицит кадров в бригадах скорой помощи

25 июня 2021, 07:04

Бригады скорой помощи в Ростове-на-Дону укомплектованы врачами всего на 33,6%, заявила начальник здравоохранения города. Из-за пандемии коронавируса работа скорой помощи осложнилась и увеличилось время прибытия на вызовы.

В Ростове-на-Дону наблюдается острый дефицит сотрудников в бригадах скорой помощи, сообщила 24 июня на заседании постоянной комиссии гордумы по здравоохранению начальник управления здравоохранения города Ольга Мельникова.

"Бригады укомплектованы врачами всего на 33,6%, средними медицинскими работниками (фельдшерами и акушерами) - на 50,6%", - процитировало 24 июня Ольгу Мельникову издание "Новости Ростова-на-Дону".

Всего в Ростове-на-Дону работают 86 бригад на 80 машинах, при этом бригадах скорой помощи дефицит врачей составляет 66,4%, среднего медицинского персонала (фельдшеры и акушеры) - 49,4 %, сообщило 24 июня издание "Город N".

Для преодоления дефицита персонала бригады формируются по гибкому графику, создан врачебный консультативный пункт, который позволяет оказывать поддержку в телефонном режиме и уменьшить количество поступающих вызовов на 10%, часть обращений передаётся в кабинеты неотложной медицинской помощи поликлиник города, сообщило 24 июня издание 1rnd.ru.

Для решения вопроса недостатка кадров в медицинский университет, медицинские колледжи города и области регулярно направляются письма о необходимости целевого обучения и направления выпускников для последующего трудоустройства в выездных бригадах, информировал 24 июня "Коммерсант".

Из-за пандемии коронавируса работа скорой помощи осложнилась, так как некоторые бригады выполняют только вызовы к пациентам с ОРВИ и пневмониями. Из-за этого время прибытия на вызовы увеличилось, информировало издание.

В Ростовской области за последние сутки, согласно данным на 24 июня на сайте "Стопкоронавирус.рф", диагноз COVID-19 подтвержден у 181 человека, за сутки умерли 11 пациентов. С начала пандемии коронавирус выявлен у 98 054 человек, 4 636 человек умерли.