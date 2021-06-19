Жильцы дома в Красном Сулине потребовали от мэрии решить проблему с затопленным подвалом

19 июня 2021, 23:59

Кладовые в подвале дома в Красном Сулине затоплены уже месяц, грибок дошел до третьего этажа, а обращения в мэрию и в управляющую компанию не дали результата, заявили жильцы на сходе.

Десять жильцов трехэтажного дома, который находится в центре Красного Сулина, на улице Первомайской, указали на сходе, что местами подвал затоплен на метр. "Мы обращались в администрацию, я сама ходила на прием к главе Павлу Грузинову, в управляющую компанию обращались. Придут рабочие, воду откачают - через три дня подвал снова полный воды", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" на сходе Светлана Хвтисиашвили.

Корреспондент "Кавказского узла" спустился в подвал и удостоверился, что он затоплен. В том месте, где жильцы провели замер, глубина составила 40 сантиметров. "А сейчас еще прошли дожди, так к нам во двор невозможно пройти. Дом находится внизу по улице - вся вода бурными потоками к нам сливается, при этом неся грязь. Двор весь в грязи, пройти невозможно, никто эту грязь не убирает - мы сами даже ливневку чистим, чтобы вода уходила. Мы думаем, в подвале вода из-за того, что рядом с домом прорыв водопроводной трубы, и вода промыла себе дорожку и затапливает подвал", - предположила Светлана Хвтисиашвили.

Еще одна участница схода, Светлана Чернышкова, рассказала, что регулярные подтопления подвала случались и лет шесть назад.

"Позже выяснилось, что рядом с домом прогнила водопроводная труба. Приехал "Водоканал", раскопал, установил место порыва, но они сказали, что у них трубы нет. И мы домом скидывались, покупали трубу, ее заменили - правда, не всю, - и вот подтопление подвалов прекратилось. Заменили несколько метров, а остальная - также старая и закопана. Потом тут газовики рыли. Возможно, повредили, и снова начало течь - это все происходит уже месяц. Конечно, мы склонны думать, что именно "Водоканала" труба снова потекла. Так как приезжает управляющая компания, откачивают, но вода снова появляется. Приезжал и "Водоканал", они брали пробу воды. Потом сказали, что это не их вода. При этом никаких документов нам не представили. Спрашивается, а чего они тогда боятся и скрывают, если это не их вода?" - возмутилась местная жительница.

Раньше в подвале всегда было сухо, указала Валентина Коваленко, которая живет в этом доме с 2001 года. "Мы в подвале хранили продукты, у всех там сараи. Потом начала появляться влага - значит, где-то подтапливает. А сейчас вот и вовсе подвал начало заливать. А еще же наш двор весь в грязи - вся дождевая вода стекает к нам, и это, конечно добавляет нам неприятностей. Эта вода может просачиваться в подвал, а в первом подъезде в квартирах до третьего этажа сырость, грибок по стенам", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Валентина Коваленко. В этом подъезде сегодня было сыро, ощущался неприятный запах, указал корреспондент "Кавказского узла".

Участница схода Любовь Королева пожаловалась, что в подвальном помещении, которое она использовала как чулан, испорчены полы, перекосило двери. "Все плавает. В подвал я сносила все, что не нужно в квартире, а выкидывать жалко. Также вся купорка (домашние припасы. - Прим. "Кавказского узла") в подвале, и вот все это залило, все теперь пришло в негодность, нужно будет брать и выкидывать и делать ремонт. А тут же еще весь двор затапливает, и вся грязь у нас. Позавчера (17 июня. - Прим. "Кавказского узла") вышла из подъезда, поскользнулась на грязи и упала. Хорошо, ничего не сломала, только испачкалась. Двор в ужасном состоянии. Я уже молчу, что тут нужен новый асфальт - яма на яме, - так еще никто не убирает. Вот дождями грязь намыло, и она продолжает лежать во дворе", - пожаловалась она.

В конце схода жители приняли решение написать письменное обращение к главе Красного Сулина, а если мер принято не будет, обращаться в прокуратуру Красного Сулина.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о жалобах жителей Красного Сулина. Так, участники схода на Театральной улице 18 июня заявили, что рядом с их домом из-за забитой трубы образовалась огромная лужа. Воде некуда уходить, и она течет под дом, здание уже отсырело и разрушается, однако чиновники не спешат решать проблему, посетовали они.

Директор управляющей компании Михаил Литвинов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что подвал затапливает не по их вине. "Мы регулярно откачиваем воду, но она продолжает прибывать. В чем причина? Возможно, грунтовые воды - видно, что вода откуда-то поступает", - сказал Литвинов. Диспетчер "Водоканала" не смог прокомментировать ситуацию, пояснив, что это вопрос к руководству. Однако с руководством "Водоканала" корреспонденту "кавказского узла" связаться не удалось.

В администрации Красного Сулина заверили, что решают проблему. "Сначала мой заместитель, потом лично я звонил директору отделения ГУП РО "УРСВ" по Красному Сулину и просил его провести обследование территории, чтобы понять, из их ли труб поступает в подвал вода. Пока результат мне неизвестен", - сказал глава администрации Павел Грузинов корреспонденту "Кавказского узла".

В первую очередь нужно установить источник поступления воды, а этим должен заниматься муниципалитет, указал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Евгений Трифонов. "После того как станет понятно, откуда поступает вода, уже соответствующие органы - либо это муниципалитет, либо "Водоканал" или управляющая компания - должны устранять причину. Если администрация заняла сторону "я ничего не знаю, моя хата с краю", то нужно обращаться в прокуратуру Красного Сулина, и в случае чего - дальше по инстанции в прокуратуру области", - пояснил Трифонов.