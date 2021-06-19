Участники схода в Красном Сулине. Фото В. Прудникова для "Кавказского узла"

19 июня 2021, 03:50

Жители Красного Сулина сообщили о разрушении дома из-за подтопления

Рядом с домом в Красном Сулине из-за забитой трубы образовалась огромная лужа, воде некуда уходить, и она течет под дом, заявили на сходе местные жители. Здание отсырело и разрушается, однако чиновники не спешат решать проблему, посетовали они.

Вечером 18 июня около 10 жителей улицы Театральной провели сход, передал корреспондент "Кавказского узла". "Проблема у нас с водоотведением, сточные воды собираются, им некуда уходить. Из-за этого подмывает дом, подойти с правой стороны дома невозможно, нужно обходить. Заливает и тротуар - он почти всегда в воде и грязи, поэтому идти приходится по проезжей части", - пожаловался местный житель  Владимир.

По его словам, вода в этом месте стоит всё лето, а зимой превращается в каток. Люди, которые проживают с этой стороны дома, из-за лужи не могут зайти в подъезд, им приходится надевать резиновые сапоги, отметил Владимир.

"Я сюда переехал в 1999 году, лужи не было. Была канавка, и вода по ней стекала в сторону речки, не собиралась. А потом постелили новый асфальт, под дорогой для стока положили трубу. Но, видимо, сэкономили и положили гнилую трубу. Машины ее продавили, она забилась грязью, перестала пропускать воду", - рассказал он.

По словам Владимира, всё руководство города и района знает о проблеме. "Тут рядом живёт глава района, он ежедневно проезжает через эту лужу. Всё, конечно, видит... И главе городского поселения мы жаловались, и нам даже обещали вдоль забора предприятия "Пищевик", прокопать траншею, чтобы вода по ней стекала. Но так и забыли", - сказал он.

Житель дома Олег пожаловался, что не может зайти в подъезд. "Вчера весь день ребёнка на руках носил через эту лужу. Дома всегда дежурные сапоги - надеваю и так перехожу, и жена тоже. Но когда в городе сухо, а ты появляешься в резиновых сапогах, люди на тебя смотрят с удивлением", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, его квартира ближе всего расположена к луже. "У меня в квартире - сырость и вонь, по стенам - грибок и плесень. Вот в таких условиях мы с женой и маленьким ребёнком живём. Это опасно для здоровья", - посетовал Олег.

Он пояснил, что дом находится  внизу посёлка, и вся вода стекает к нему, а дальше  находится забор предприятия, и вода никуда не уходит. Фундамент сырой, поэтому по дому пошли трещины, пожаловался Олег.

"Я живу в этом доме с момента его сдачи в эксплуатацию, с 1963 года. Дом четырехэтажный, в нём 30 квартир.  Раньше проблем не было, вода уходила. Потом "Пищевик" расширил свою территорию. Но с директором мы договорились, что вода может уходить через двор "Пищевика". Потом появился новый директор, всё засыпал щебнем и глиной, закатал катком, и вода перестала уходить. Теперь эта вода стоит возле дома, она если и уходит, то под дом", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Людмила.

Дом в 2019 году отремонтировали, снаружи он красивый, если не присматриваться к трещинам, которые начали появляться, отметила она. "Если зайти внутрь, то вы увидите огромные трещины, кулак в них может пролезть", - сказала Людмила.

Ирина Денисенко живёт в квартире на третьем этаже, в дальнем подъезде от лужи.  В подъезде по стенам идут трещины, они есть и в квартире, передал корреспондент "Кавказского узла". В коридоре,  в ванной и на кухне стоят метки, которые поставила управляющая компания, чтобы следить, как расходятся трещины, они все порваны.

"Я как-то прихожу домой, а у меня нет электричества. Пригляделась - разорвало проводку из-за того, что дом ползёт. Я спать боюсь, ночью очень хорошо слышно, как дом трещит. В комнате я сделала ремонт, а вот в коридоре, кухне и ванной попыталась, но поняла, что дело пойдет насмарку из-за трещин", - пожаловалась Людмила.

Галина Ивановна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живёт этажом ниже, и ей страшно, что дом может рухнуть. "Дом аварийным не признают. Из-за лужи дом разваливался. Я вот неделю назад сделала в своей квартире ремонт -  замазала щели, в которые рука пролезала. Вот, теперь буду следить, как быстро опять трещины образуются", - сказала она.

Виктор Павлович рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет в этом доме уже 60 лет. "Раньше таких проблем не было, вода уходила, не собиралась. Потом новый директор пищевика засыпал трубу, и вода перестала уходить. Раньше вдоль забора пищевика была небольшая траншея, и вода по ней тоже уходила, а потом она забилась", - сказал он. Виктор Павлович считает, что  нужно прочистить или заменить трубу, либо вдоль предприятия прокопать снова траншею.

В конце схода к людям подошёл исполнительный директор "Пищевика". Он выслушал жильцов дома и пригласил их пройти на предприятие, чтобы показать, как они также страдают от этой проблемы. Бурные потоки воды протекают также через двор предприятия, перекрывать этот поток нельзя, так как тогда воды в луже будет еще больше, рассказал директор корреспонденту "Кавказского узла". "Вся проблема в забитой трубе... её должны прочистить местные власти", - сказал он. 

В конце схода люди приняли решение написать коллективное обращение к главе Красносулинского городского поселения Павлу Грузинову, и если мер принято не будет, то писать жалобу в Ростовскую область, выходить на прокуратуру, отметил исполнительный директор.

Комментариями от главы села и главы Красносулинского района относительно жалоб жителей дома "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 6 июня жители двухэтажного многоквартирного дома в селе Розет Красносулинского района провели сход с требованием отремонтировать много лет протекающую крышу, ремонт которой запланирован на 2038 год. Они записали обращение к главе района и прокурору. Глава поселения возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на самих жителей

Примечание:

"Более трети аварийных школьных зданий России пришлись на Дагестан", "Жильцы дома в Ростове-на-Дону выступили против экспертизы здания за их счет", "Жители Ростовской области пожаловались на отказ властей в ремонте дороги".

Автор: Вячеслав Прудников источник: корреспондент "Кавказского узла"

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