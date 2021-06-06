Сельчане в Ростовской области потребовали ремонта крыши их многоквартирного дома

06 июня 2021, 20:59

Жители двухэтажного многоквартирного дома в селе Розет Красносулинского района провели сход с требованием отремонтировать много лет протекающую крышу, ремонт которой запланирован на 2038 год, и записали обращение к главе района и прокурору. Глава поселения возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на самих жителей.

Сельчане добиваются капремонта в их доме

Жители дома в поселке Розет Комиссаровского сельского поселения сегодня вышли на сход, куда пригласили и корреспондента "Кавказского узла". Сильные дожди в последние дни привели не только к затоплению улиц села и частных домов, но и к затоплению всех квартир в доме 8 по улице Черемушки, где крыша протекает уже более 10 лет.

На сход собрались 15 жителей этого и соседнего дома. "Я живу на первом этаже в доме №8 по улице Черемушки. В нашем доме произошла катастрофа, и она происходит не первый год. Крыша негодная, вся на дырках, и когда идут дожди, затапливает весь дом. Я молодая мама, недавно родила ребёнка, в квартире у меня новый ремонт, и вот возникают такие проблемы. Последний дождь затопил квартиру, вода с крыши протекает до первого этажа", - пожаловалась на сходе корреспонденту "Кавказского узла" Олеся Хоперская.

В квартире постоянная сырость и грибок на стене и на подоконнике, рассказала она. "Влажность в квартире 75%, я замеряла. Дождь шёл, я бегала с вёдрами и тазиками, подставляла, а у меня ещё ребёнок, он дышит этой сыростью, что делать, я не знаю", - отметила Олеся.

Дом, ремонта которого требуют жители, построен еще в 1962 году, рассказала девушка. "По программе капитального ремонта постоянно плачу деньги, каждый месяц по 500 рублей, но ремонт кровли намечен аж на 2038 год, а как до этого дожить, если при каждом дожде заливает? Пусть смотрят, что происходит с крышей, и делают ремонт раньше, до 2038 года и дом рухнет", - возмутилась Олеся.

По ее словам, она обращалась к главе Комиссаровского сельского поселения Александру Ковалёву, однако он помочь не смог. "Он сказал, что сделать ничего не может, так как у нас нет управляющей компании, а другие сами за свой счёт делают себе крыши. Но у нас в доме живут одни пенсионеры, одна только наша молодая семья, и откуда у пожилых людей деньги, чтобы скидываться на ремонт кровли. Да и мы хоть и молодая семья, у нас тоже на ремонт денег нет. Муж недавно устроился на работу в другом городе, у нас маленький ребёнок, я просто не знаю, что делать", - рассказала Олеся.

Екатерина Басова живет в доме № 8 по улице Черемушки с 1993 года. "Крышу последний раз ремонтировали в 90-х годах. Я живу на втором этаже, текло и в моей квартире. Потом сын залатал над нами крышу, и вроде перестало течь, в квартире потёки замазали. Но этот дождь был такой, что снова потекло, у нас даже по подъезду вода текла до первого этажа, по стенам тоже текло", - пожаловалась женщина.

Квартиры все в доме приватизированные, управляющей компании нет, рассказала Екатерина. "Нас не берут, потому что дом старый, много проблем, а квартир мало, и им невыгодно. Таких домов как наш, в посёлке 14. Была у нас управляющая компания, но потом она от нас отказалась. Приезжали другие, смотрели и говорили, что не хотят с такими домами связываться, в итоге мы сами по себе. Если в других домах ещё жители сами как-то себе ремонтируют крышу, то нам некому это сделать, в доме всего один молодой мужчина, живут тут в основном бабушки", - сообщила она.

Людмила Ефремцева живёт в доме с 2014 года. "За это время в доме не было никаких управляющих компаний, ничего не делалось. В 2008 году тут была страшная гроза, и на крышу упало дерево, оно и повредило кровлю, вот с тех пор всё и течёт. Неоднократно до этого люди просили чиновников спилить старое сухое дерево, предупреждали, что оно упадёт, но власти не реагировали, в итоге дерево упало. Конечно, крыша протекает не только из-за упавшего дерева, а ещё из-за того, что она старая и пришла в негодность", - отметила женщина.

По ее словам, жителей дома упрекают, что они хотят получить новую крышу бесплатно. Однако, чтобы добиться ремонта крыши, нужно "пройти семь кругов ада". В том, что потребовался ремонт крыши, виноваты чиновники, сообщила Людмила. "Ведь мы просили спилить сухие тополя или нам хотя бы разрешить. И вот пока одно из деревьев на дом не упало, они ничего не делали. Но и потом мы сами пилили эти опасные деревья, они только разрешили нам, вот и вся помощь", - посетовала Ефремцева.

По ее словам, опасность представляют и печные трубы. "У нас отопление центральное, но так как топили плохо, у всех остались печки. И вот эти трубы от старости начали разваливаться. Кирпичи летят, падают на крышу, конечно, они её бьют. Также кирпичи летят вниз на землю и, не дай бог, кому-то упадёт на голову - убьет", - рассказала женщина.

Валентине Россол 81 год, дерево упало на крышу над ее квартирой. "Когда были сухие тополя, мы просили чиновников их спилить, либо разрешить нам их спилить, но власти молчали. Тогда был ветер, дождь, и одно из деревьев упало на мой балкон, разбило его, ветки летели на крышу и даже мне в квартиру, хорошо, я не стояла рядом, а то бы меня прибило. И вот с тех пор крыша и течет надо мной. Я сама старая уже, отремонтировать не могу, когда идут дожди, подставляю тазики, ведра, так как от меня вода ещё и соседку снизу топит. В этот раз вода с крыши потекла, я тазы подставить успела, так всё равно соседку затопило, вода пошла по стенам. В квартире сырость, плесень, обои отходят, это всё сказывается на моём здоровье, а сделать ничего не могу. Всю свою жизнь я трудилась на благо родины, я - ребенок войны, и вот такое сейчас ко мне отношение. Неужели не может старой, больной женщине, которая передвигается с трудом, государство помочь? Я звоню по объявлениям тем, кто делает крыши. Но они все отказывают, я бы заплатила, но говорят - объём небольшой, нам невыгодно", - рассказала пенсионерка.



Россол также посетовала, что не соблюдается действующее законодательство. "Путин сказал, что после 80 лет за капремонт платить не надо, а мне 81 год, и с меня берут деньги за капремонт, ведь это нарушение закона", - пожаловалась женщина.

Пенсионерка пригласила корреспондента "Кавказского узла" посмотреть квартиру. В квартире Валентины Россол на стенах потеки и плесень, обои отошли, видно, что вода лилась недавно. На холодильнике стоял таз. "На случай если дождь пойдёт внезапно или ночью", - пояснила женщина.



На сходе присутствовали жители и других домов, у которых аналогичные проблемы.



Жителей обманули при приватизации, полагает жительница дома № 6 Надежда Песчанова. "Людям не рассказали все подробности, и дома мы получили в плохом состоянии. А потом, когда начали приходить управляющие компании, они сказали - делать ничего не будем, дом старый, нужен хороший ремонт, это стоит очень дорого, таких денег мы собрать не сможем. И всё же нашлась одна компания, но за 10 месяцев её существования, на весь посёлок поменяли в одном доме входную дверь и всё, а затем компания расторгла контракт и ушла. Приватизация должна была проходить так - сделали капитальный ремонт и передали дома нам. А то передали разбитые дома, и делайте, что хотите", - рассказала она.

В конце схода жители записали видеообращение к главе Красносулинского района и прокурору Красносулинского района. В заявлении они рассказали о проблемах посёлка и попросили приехать на встречу с ними, выслушать пожелания и жалобы.

Глава поселения возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на самих жителей

Причина сложившейся ситуации в отсутствии управляющей компании, но жители сами не захотели ее выбирать, отметил глава Комиссаровского сельского поселения Александр Ковалёв.

"Мы им даже предложили переоформить счёт капитального ремонта на дом в надежде побыстрее собрать деньги и отремонтировать кровлю, но даже никто на встречу не пришёл", - рассказал он по телефону корреспонденту "Кавказского узла". Администрация просто не имеет права ремонтировать крыши, подчеркнул Ковалев.

"Если я это сделаю, меня за нецелевое расходование средств привлекут. Сейчас мы просматриваем различные программы, смотрим, как можем помочь", - заявил он.

Юрист пояснил, как можно добиться капремонта

Проведение капремонта регламентируется Жилищным кодексом, указал юрист из города Шахты Евгений Трифонов.

"Собственникам квартир, прежде всего, нужно сформировать инициативную группу, которая будет заниматься оформлением всей процедуры проведения ремонта. Начальной стадией должно стать принятие решение о проведении капитального ремонта в порядке статьи 189 ЖК РФ. Решение должно быть принято на общем собрании собственников. Но до проведения собрания собственники должны выяснить, признавался ли их дом или нет аварийным, подлежащим сносу. Если признавался, то капитальный ремонт проводиться не может, и они должны обратиться в НКО "Фонд капитального ремонта" Ростовской области с вопросом о прекращении уплаты взносов на капитальный ремонт и о возврате уплаченных ими средств на эти цели в порядке статей 169 и 184 ЖК РФ", - отметил юрист.

Если дом не признан аварийным, нужно выяснить форму управления общим имуществом их многоквартирного дома, отметил Трифонов. "Это или ТСЖ, или управляющая компания, или непосредственное управление жильцами дома. Для этого им надо обратиться в Жилищную инспекцию Ростовской области. Далее жильцы должны опять же обратиться в НКО "Фонд капитального ремонта" Ростовской области и сообщить о своём намерении провести собрание и принять решение о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Дальнейший ремонт должен проводиться в соответствии с главой 18 ЖК РФ. Если возникнут вопросы к действиям НКО, контролирующими органами являются прокуратура и Жилищная инспекция РО", - рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2019 года строители не успели закончить капремонт кровли в многоэтажках в Красном Сулине до наступления сезона дождей. Квартиры в трех домах оказались затоплены после сильного ливня.