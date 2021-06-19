Госпитализирована одна из 14 пострадавших при ДТП на Кубани

19 июня 2021, 14:52

Одна пострадавшая при ДТП на Кубани осталась в больнице, остальным 13 госпитализация не потребовалась, сообщил Следком, который начал проверку обстоятельств инцидента.

Как писал "Кавказский узел", рейсовый автобус и два легковых автомобиля столкнулись сегодня в Славянском районе Краснодарского края. 14 пострадавших были доставлены в больницу.

По данным следователей, на момент ДТП в салоне автобуса находились 32 пассажира, пострадали 14 из них. Одна женщина госпитализирована, остальным оказана необходимая медицинская помощь, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, в том числе соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.