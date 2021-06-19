19 июня 2021, 11:37

Число пострадавших в аварии на Кубани выросло до 14

14 пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом на Кубани доставлены в больницу, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", рейсовый автобус и два легковых автомобиля столкнулись сегодня в Славянском районе Краснодарского края. МЧС сообщало о семи пострадавших.

Число пострадавших в автоаварии возросло до 14, все они доставлены в больницу, пишет со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю "Интерфакс".

"В результате ДТП пострадали 14 человек, среди них трое несовершеннолетних 2003, 2014, 2015 года рождения", - сообщили в ведомстве.

В центральной районной больнице Славянского района проинформировали, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, погибших нет, передает ТАСС.

Примечание:

"Участник ДТП в Кенже приговорен к четырем годам заключения", "Правозащитники сочли сомнительным дело о ДТП с участием чеченского прокурора", "Следком добился разрешения на уголовное преследование судьи из Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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