Число пострадавших в аварии на Кубани выросло до 14

19 июня 2021, 11:37

14 пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом на Кубани доставлены в больницу, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", рейсовый автобус и два легковых автомобиля столкнулись сегодня в Славянском районе Краснодарского края. МЧС сообщало о семи пострадавших.

Число пострадавших в автоаварии возросло до 14, все они доставлены в больницу, пишет со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю "Интерфакс".

"В результате ДТП пострадали 14 человек, среди них трое несовершеннолетних 2003, 2014, 2015 года рождения", - сообщили в ведомстве.

В центральной районной больнице Славянского района проинформировали, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, погибших нет, передает ТАСС.