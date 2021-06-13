Азербайджан вернул Армении двух сельчан

13 июня 2021, 20:00

Два жителя Сюникской области заблудились на приграничной территории и оказались на территории Азербайджана. После переговоров азербайджанские военные освободили сельчан и вернули их технику.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня Минобороны Азербайджана заявило о пленении армянского диверсанта на границе. Армянское оборонное ведомство возразило в тот же день, что контрактник Артур Катанян просто заблудился. В тот же день Катанян был возвращен армянской стороне.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе не стихает с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. 27 мая шесть армянских военных, занимавшихся минированием на границе, попали в плен. Военные эксперты с обеих сторон исключили перерастание локальных инцидентов в масштабный конфликт, а жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяет обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Два жителя села Тег в Сюникской области 12 июня выполняли сельскохозяйственные работы на приграничной с Азербайджаном территории и оказались на азербайджанской территории, сообщило сегодня Минобороны армении.

Оба фермера в момент проведения сельскохозяйственных работ были на своих тракторах, говорится в сообщении на сайте ведомства. "После переговоров армянских сил и российских миротворцев с азербайджанскими военными жители села были освобождены, а сельхозтехника была возвращена", - привело сегодня сообщение Минобороны Армении "Арменпресс".

Граница с Азербайджаном на юге Армении остается неуточненной со времени распада СССР. До осени 2020 года южные области Армении соседствовали с территорией, которую контролировали власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Первоначально Ереван настаивал, что демаркация границы возможна только при условии восстановления дипломатических отношений с Баку, однако в мае выразил согласие на предложение Москвы создать трехстороннюю комиссию. Согласием на предложение российских властей ответил и Азербайджан.

Ранее Армения просила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".