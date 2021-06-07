Чеченский силовик объявлен в розыск по делу о драке в общежитии МВД

07 июня 2021, 16:58

Городской суд Нальчика объявил в розыск сотрудника МВД Чечни Хизира Зубайраева, обвиненного по делу о смерти спецназовца Александра Флегонтова в Нальчике, сообщил сегодня юридический представитель потерпевшей стороны Андрей Сабинин.

Как писал "Кавказский узел", по статье о причинении смерти по неосторожности Зубайраеву грозит до двух лет заключения. Дело поступило в суд в марте 2020 года. Зубайраев полностью признал свою вину, извинился перед родными Флегонтова. Суд оставил его на свободе под подпиской о невыезде. У погибшего остались двое детей - их законными представителями назначены две бывшие жены Флегонтова. В августе 2020 года обвиняемый перечислил родным Александра Флегонтова 650 тысяч рублей, но те заявили, что не примут денег.

Городской суд Нальчика объявил Хизира Зубайраева в розыск, сообщил адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы семьи погибшего. "С сентября 2020 года Зубайраев 12 раз не явился на заседание Нальчикского горсуда Кабардино-Балкарии по делу о причинении смерти по неосторожности. Из-за этого уже семь месяцев процесс не может продолжаться, при этом проверить уважительность причин неявки полицейского потерпевшая сторона не может. Судья решил объявить Зубайраева в розыск как скрывшегося от правосудия", - процитировал адвоката ТАСС.

Заседания по делу о смерти Флегонтова по разным причинам откладываются с апреля 2020 года, следует из данных электронной картотеки на сайте Нальчикского горсуда. "Производство по делу приостановлено. Подсудимый скрылся", - указано в графе о движении дела за 24 мая 2021 года.

Как писал "Кавказский узел", конфликт между старшим сержантом полиции Зубайраевым и старшим оперуполномоченным отряда спецназа "Гром" МВД Карелии Флегонтовым произошел в октябре 2018 года в общежитии нальчикского филиала Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России. Следователи полагают, что Хизир Зубайраев во время перепалки ударил Флегонтова, спецназовец потерял равновесие и упал на спину с высоты лестничного пролета. Флегонтов умер на месте.