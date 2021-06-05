Грузовик с гуманитарной помощью. Фото пресс-службы Минобороны России. http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12351112@egNews

05 июня 2021, 08:56

Миротворцы доставили продукты беженцам в Нагорном Карабахе

Российские военные обеспечили доставку продовольственных и кухонных наборов беженцам в Нагорном Карабахе, гуманитарную помощь получили 150 семей, рапортовало Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", российские военные систематически обеспечивают доставку гуманитарной помощи беженца и жителям Нагорного Карабаха. Так 1 июня миротворцы доставили наборы первой медицинской помощи  и электрооборудование в Мартуни (азербайджанское название – Ходжавенд. – Прим. "Кавказского узла").

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, видно на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

Российские военные обеспечили доставку предметов домашнего обихода и продуктовых наборов вынужденным переселенцам и многодетным семьям в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. "Мы развезли кухонные наборы трем семьям нуждающимся в этом имуществе, также им были выданы продовольственные наборы", – приведены в сообщении слова офицера Центра гуманитарного реагирования Руслана Иванова.

В общей сложности за неделю гуманитарную помощь получили более 150 семей, жителям выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки, рапортовало министерство.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев", "Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена".

Автор: "Кавказский узел";

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