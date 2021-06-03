Активист сообщил об угрозах после выхода книги о тюрьмах Азербайджана

03 июня 2021, 15:00

Полиция Баку приняла заявление об угрозах от Илькина Рустамзаде. Активист связал угрозы с изданием его книги о пытках в азербайджанских тюрьмах и сотрудничестве криминального мира с властями.

По словам Илькина Рустамзаде, 2 июня он и его сестра Тюркян Рустамзаде были приняты в главном управление полиции города Баку. "Нас уважительно приняли. Мы детально рассказали об угрозах. В то же время мы представили номер телефона и данные из мессенджера WhatsApp лица, которое нам угрожало. Нас решительно стали заверять, что государство не имеет никакого отношения к этим угрозам. Хочу верить, что это действительно так. Но то, что они так сразу уверенно опровергали причастность госструктур к угрозам, вызывает некоторую настороженность. Как же без расследования они так уверены в непричастности госструктур?" - сказал сегодня активист корреспонденту "Кавказского узла".

Туркян Рустамзаде столкнулась с угрозами прямо на улице 31 мая. "Вечером, когда сестра возвращалась домой от станции метро "Ахмедли", молодой человек схватил ее сзади и, зажав рот рукой, сказал: "Предупреди брата, чтобы он поумнел". После чего он отпустил ее и скрылся", - рассказал Илькин Рустамзаде.

Вечером 2 июня он опубликовал на своей странице в Facebook скриншот сообщений, полученных по WhatsApp. "Тролли 50-копеечные. Я поймаю тебя на улице и унижу. Я уже предупредил твою сестру – прекрати эту политику", – перевел с азербайджанского языка текст угрозы корреспондент "Кавказского узла".

Активист связывает угрозы со своей новой книгой "Рассказ из тьмы", изданной в апреле. Рустамзаде рассказывает там о своей политической деятельности и раскрывает "темные стороны тюрем Азербайджана" по опыту шести лет заключения.

Илькин Рустамзаде был задержан 17 мая 2013 года за хулиганство – так следствие расценило организацию танцевального флешмоба и публикацию видео в YouTube. В мае 2014 года суд признал Рустамзаде и еще семерых активистов движения Nida виновными в организации массовых беспорядков. Илькина Рустамзаде приговорили к восьми годам заключения. Ни он, ни другие осужденные вину не признали. Европейский суд по правам человека, куда пожаловался Рустамзаде, в марте 2019 года постановил выплатить ему 20 тысяч евро в качестве компенсации за нарушение права на свободу и личную неприкосновенность. 16 марта 2019 года Рустамзаде был помилован.

В книге описывается обстановка в тюрьмах Азербайджана, пытки. "Это книга не только для тех, кто интересуется политическими процессами в Азербайджане. Она рассчитана на более широкую аудиторию. Я старался обратить внимание на те вещи, которые обычно остаются за кадром. К примеру, на ситуацию в так называемой "тубзоне", которая формально является учреждением для больных туберкулезом, а на самом деле это место, куда людей фактически отправляют на смерть", – отметил Рустамзаде.

Особое место в книге уделено сотрудничеству криминалитета и властей в тюрьмах. "У молодежи в Азербайджане часто формируются ложные мнения о преступных сообществах. Возникает романтический ореол, симпатии к такому образу жизни. На самом деле "авторитеты" – вовсе не благородные вершители справедливости. Криминальный мир, в основной своей массе, находится на службе у власти и часто используется против политзаключенных", – указал Илькин Рустамзаде.

По словам активиста, еще десять дней назад против него развернулась кампания в соцсетях. "Причиной стала моя критика иранского государства и тех, кто поддерживает его политику. Некоторые расценили это как оскорбление верующих, однако в моем посте не было ничего такого. Тем не менее, некоторые группы лояльных властям верующих начали кампанию, и я столкнулся с реальными угрозами. Мне стали писать оскорбительные и угрожающие сообщения с иностранных телефонных номеров и даже угрожают убить. То есть давление властей на меня прикрывается недовольством верующих", – отметил Рустамзаде.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о расследовании заявлений активиста Рустамзаде об угрозах, но отказались от дальнейших комментариев.

Правозащитники усомнились в результативности расследования угроз

Координатор Центра против пыток и репрессий Намизад Сафаров указал корреспонденту "Кавказского узла", что не знает случаев, когда правоохранители результативно расследовали бы факты угроз критикам власти. "Даже когда были известны номера телефона, были известны сами угрожавшие, полиция не привлекала кого-либо к ответственности", – сказал Сафаров. В качестве примера он привел угрозы в адрес зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезял Байрамлы и активиста той же партии Руслана Амирова.

Амирли в 2019 году получал угрозы "за антигосударственную деятельность". Вскоре после этого его задержали, суд признал активиста виновным в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Лидер ПНФА Али Керимли назвал арест Амирли "политическим заказом". "Подтвердилось, что угрозы, которые поступали Руслану Амирли и другому активисту, Ниджату Абдуллазаде, от некой группы (в социальной сети), являлись делом рук самих властей. Угрозы поступали с открытых телефонных номеров. Но полиция не расследовала угрозы, а арестовала Руслана Амирли", – заявил тогда Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Гезяль Байрамлы получала угрозы в 2016 году. По итогам расследования полиция представила активистке мужчину, который якобы угрожал ей по телефону, но заявил, что ошибся номером – он отделался 12 сутками административного ареста. Байрамлы поставила под сомнение объективность расследования. Добиться возбуждения уголовного дела она не смогла.

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