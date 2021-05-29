Волонтеры подключились к поискам российского туриста в Абхазии

29 мая 2021, 12:35

Группа волонтеров из числа добровольцев подключилась к поискам пропавшего в горах Абхазии туриста из России Владимира Ульянова. Эта группа будет вести поиски в районе лесного высокогорья, сообщило МЧС Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", руководитель группы из шести российских туристов во время похода по горам Абхазии решила оставить одного из них в базовом лагере из-за недостаточной физической подготовки. Далее группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и в итоге спустились к спасателям, не забрав человека из лагеря. Спасатели добрались до базового лагеря, но оставшегося там туриста не обнаружили. Его поиски были прекращены 22 мая, а 28 мая были продолжены.

К поискам пропавшего в горах Абхазии туриста из России Владимира Ульянова подключились волонтеры из числа российских добровольцев, сообщило МЧС Абхазии. "Принято решение включить в состав волонтерской группы двух сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии. Группа волонтеров не будет подниматься в альпийскую зону, а ограничится поисками в районе лесного высокогорья", – сообщило сегодня ведомство на своей странице в Facebook.

Спасатели продолжают облеты возможных маршрутов пропавшего туриста, добавило ведомство.

Напомним, что ранее друзья и родственники пропавшего в горах Абхазии Владимира Ульянова заявили, что вертолет абхазских спасателей имеет плохой обзор. "Этот вертолет маленький, его возможности ограничены на определенных высотах и в ущельях (по факту – этот вертолет не может летать низко, не может зависать над поисковой территорией)" – написала в частности на своей странице в Facebook один из координаторов поисков Ульяна Елфимова.

У российских спасателей есть вертолет, благодаря которому поиски с воздуха стали бы значительно эффективнее, однако для того, чтобы спасатели из Сочи выехали на поиски туриста, необходим запрос о помощи со стороны Абхазии, отметила она.