Многодетная семья осталась без регистрации в Нартане вопреки решению суда

28 мая 2021, 19:04

Постановление о выселении Индреевых из дома в селении Нартан отменено судом, но им не восстановили регистрацию, пожаловалась юридический представитель семьи в прокуратуру Кабардино-Балкарии и МВД. Индреевы лишились возможности получать пособия на детей и отдать дошкольников в детский сад.

Как сообщал "Кавказский узел", Чегемский районный суд в августе 2020 года постановил выселить семью Хамида Индреева из девяти человек из дома в селении Нартан. После этого коммунальные службы пытались отключить семье газ, электричество и воду. В ноябре 2020 года Верховный суд Кабардино-Балкарии также вынес решение о выселении, не указав при этом в числе выселяемых двух малолетних детей. Юрист Фатима Карданова заявила, что права детей нарушены. Пятый кассационный суд в Пятигорске постановил приостановить выселение семьи Хамида Индреева до рассмотрения кассационной жалобы, а 2 марта направил дело на новое рассмотрение. В решении пятигорского суда указано, что республиканские судьи неправильно истолковали жилищное законодательство и не дали оценку противоречивым доказательствам в деле.

Выселения семьи добивается племянница Хамида Индреева, которая оформила на себя право на наследство. Глава семьи настаивает, что у его племянницы нет реальных оснований для того, чтобы претендовать на дом. Он считает, что документы о праве наследования сфальсифицированы сотрудницей местной администрации, и уже полтора года добивается возбуждения уголовного дела о подлоге.

Несмотря на то, что решение Чегемского райсуда о выселении Индреевых отменено, семья не может заново прописаться в собственном доме, говорится в обращении юриста Фатимы Кардановой на имя прокурора Кабардино-Балкарии и министра внутренних дел. Индреевы не могут взять справку для получения детских пособий, не могут оформить детей в дошкольные учреждения и даже совершать какие-либо действия в государственных и нотариальных органах, банках, говорится в жалобе. Юрист расценила это как ущемление прав.

Сам исполнительный лист, на основании которого Индреевых сняли с регистрации, был выдан с нарушениями, настаивает Фатима Карданова, представляющая интересы семьи.

"19 ноября 2020 года, когда судебная коллегия Верховного суда КБР по результатам рассмотрения нашей жалобы постановила выселить семью Индреевых из спорного домовладения, несмотря на то, что заседание суда закончилось в 16 часов, а дело было возвращено в Чегемский районный суд лишь 11 декабря 2020 года, судья Чегемского районного суда Дорохин А. выдал 19 ноября 2020 года исполнительные листы Тлепшевой З.С., не имея на руках ни апелляционного определения, ни самого гражданского дела. Более того, в этот же день <...> на основании исполнительных листов <...>, по теперь уже отмененному 2 марта 2021 года апелляционному определению, вся семья Индреевых была снята с регистрационного учета и все члены семьи были лишены всех прав, связанных с наличием регистрации", - написала Карданова в обращении.

Карданова уточнила корреспонденту "Кавказского узла", что направила жалобу 27 мая, и на сегодняшний день ответа еще не получила. Юрист отметила, что направит и жалобу непосредственно на судью. "Исполнительный лист не может быть выдан в отсутствие гражданского дела, так как он выдается только на основании оригинала судебного решения, подшитого в дело. На руки сторонам выдают только копии решений", - отметила она.

Вчера, 27 мая, началось повторное рассмотрение дела в Верховном суде Кабардино-Балкарии, сообщила Карданова. Она отметила, что ходатайствовала об истребовании ряда документов. Суд отложил рассмотрение дела до предоставления этих документов.