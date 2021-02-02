Житель Кабардино-Балкарии с семьей из 9 человек оказались под угрозой выселения из дома

02 февраля 2021, 06:56

По решению суда житель селения Нартан Чегемского района Хамид Индреев и его семья из девяти человек подлежит выселению из дома, в котором они проживали, заявила представитель Индреева в обращении к общественной организации "Народный контроль Кабардино-Балкарии". Глава семьи обжаловал решение суда, полагая, что в его основу положены подложные документы, о чем подано заявление в полицию.

Представитель Хамида Индреева Фатима Карданова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обратилась в адрес общественной организации "Народный контроль Кабардино-Балкарии" с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг семьи ее доверителя, который в течение двух лет пытается отстоять свое право на дом, в котором он родился и вырос и в котором родились его дети и внуки.

"При содействии группы лиц, обладающих соответствующими полномочиями, гражданка [истица по делу]... присвоила домовладение, в котором проживает семья Индреева Хамида Хазраталиевича, и выселяет семью на улицу, несмотря на зиму... не дожидаясь рассмотрения кассационной жалобы Пятым кассационным судом общей юрисдикции", - говорится в обращении Кардановой, копию которого она передала "Кавказскому узлу".

По ее словам, дом, в котором проживает семья Индреевых, был построен его родителями, и до 1987 года имел статус колхозного двора, поэтому на момент прекращения этого статуса право собственности на имущество в равных долях имели все члены этого двора. Колхоз в 1987 году был преобразован в ОПХ "Нартан", к этому времени в составе колхозного двора остались два брата и две сестры, из которых к 2021 году живы Хамид Индреев и одна из его сестер, которая живет отдельно и не заявляла претензий на это имущество.

Однако право собственности на дом оформила дочь умершего в 1992 году брата Хамида Индреева. После прекращения статуса колхозного двора никто из семьи никаких документов на домовладение не оформлял, тогда как в похозяйственной книге оказалась запись с указанием ее отца главой колхозного двора при том, что тот имел психическое отклонение и находился под опекой Хамида, указала Карданова.

"Эта девочка сейчас уже взрослая женщина... оформила документы [о том, что] якобы домовладение полностью принадлежало ее отцу и перешло в наследство после его смерти к ней... подала иск в суд о выселении семьи Индреева, и, что вы думаете, она выиграла все суды - и районный, и Верховный суд КБР вынесли решения в ее пользу. При этом суды проигнорировали интересы даже малолетних детей. На процессы не были приглашены органы опеки и попечительства", - отметила юрист.

Судом вынесено решение о выселении семи членов семьи, при этом не уточняется, с кем останутся еще двое малолетних детей, проживающие в доме, добавила она.

Она предположила, что документы, ставшие основанием для получения родственницей Хамида Индреева права на дом его семьи, могли быть сделаны задним числом. По словам Кардановой, многие важные документы, такие как нотариальное свидетельство на землю и дубликат свидетельства на саманный жилой дом, в суд были представлены в ксерокопиях и с исправлениями. Более того, отметила юрист, в иске о выселении площадь дома была указана 80 квадратных метров, тогда как на самом деле он имеет меньшую площадь, но суды отказались истребовать из Росреестра регистрационное дело и технический план на дом.

Карданова добавила, что представленные суду выписки из ЕГРН также имела нестыковки, которые судом были оставлены без внимания. "В принятии встречного иска Хамида суды отказали", - сообщила она.

По ее словам, 19 ноября 2020 года Верховный суд Кабардино-Балкарии вынесен определение о выселении семьи, после чего Чегемский районный суд выдал исполнительный лист, на основании которого в тот же день вся семья была выписана из дома.

"24 декабря 2020 года через Чегемский райсуд была подана кассационная жалоба в Пятый кассационный суд общей юрисдикции, однако в кассационный суд дело поступило лишь 19 января 2021 года, хотя почта до Пятигорска идет максимум пять дней. Это создало препятствия для своевременного рассмотрения нашего ходатайства о приостановлении исполнения решения суда до рассмотрения кассационной жалобы", - указано в обращении Кардановой.

Коммунальные службы пытаются в спорном домовладении отключить свет, газ и воду, а приставы требуют от семьи освободить дом, отметила она.

"Подана кассационная жалоба, и пока она не рассмотрена, нельзя выселять людей из дома, тем более в зимнее время. Есть высокая вероятность отмены судебных решений. С тех пор как кассационный суд вынесен за пределы Кабардино-Балкарии, появилась надежда, что дело будет рассмотрено объективно", - полагает юрист.

Кассационная жалоба Хамида Индреева на решение суда о выселении его семьи из дома поступила в Пятый кассационный суд общей юрисдикции 19 января, но она оставлена без движения в связи с необходимостью устранения недостатков, говорится в карточке дела на сайте кассационной инстанции.

Глава семьи просил полицию дать оценку подлинности документов на дом

Хамид Индреев в 2019 году подал заявление о подделке документов на дом в полицию, но информация о результатах проверки к 1 февраля 2021 года заявителю не поступила, отметила Фатима Карданова.

"Как следует из содержания искового заявления Индреева Х.Х. <...> ОМВД России по Чегемскому району проводятся следственные мероприятия по заявлению Индреева Х.Х. по фактам мошенничества <...> В случае подтверждения следственными органами сведений, изложенных в заявлении Индреева Х.Х. по фактам мошенничества либо установления иных обстоятельств, может привести к пересмотру по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как решения суда по предыдущему спору между Индреевым Х.Х. и <...>, так и настоящего апелляционного определения", - говорится в апелляционном определении Верховного суда Кабардино-Балкарии от 19 ноября 2020 года, опубликованном на сайте суда.

В определении суда также указано, что ранее Хамид Индреев обращался в суд с иском о признании незаконными записей в похозяйственных книгах, о признании недействительными выданного его родственнице свидетельства о праве на наследство и признании за ним в порядке наследования права собственности на земельный участок и жилой дом, но это требование не было удовлетворено. Также в документе уточняется, что в апелляционной жалобе ответчик указывал, что районный суд не посчитал нужным привлечь к участию в деле органы опеки и попечительства, несмотря на заявленные ходатайства. Однако Верховный суд республики в своем определении также не выразил отношения к этому доводу жалобы Индреева.

Руководитель общественной организации "Народный контроль Кабардино-Балкарии" Владимир Тумов сообщил "Кавказскому узлу", что намерен провести независимое расследование доводов, изложенных в обращении Фатимы Кардановой, и направить запросы в соответствующие органы.

"Мы будем разбираться в ситуации и требовать от правоохранительных органов соответствующей реакции. Я могу только сказать, что Конституцией РФ каждому гарантировано право на жилье. Никто не может быть лишен единственного жилья. Я не могу себе представить, как могли суды вынести решение о выселении семьи из девяти человек - шести взрослых и троих детей - из единственного жилья на улицу, тем более детей, тем более в зимнее время", - отметил Тумов.

Комментариями со стороны полиции относительно проверки по заявлению Индреева, а также со стороны органов опеки и попечительства Чегемского района по поводу ситуации с выселением семьи с детьми "Кавказский узел" не располагает.