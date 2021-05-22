Начальник изолятора в Астраханской области осужден по делу о превышении полномочий

22 мая 2021, 17:24

Бывший начальник изолятора временного содержания в Лиманском районе приговорен к условному лишению свободы за то, что необоснованно отпустил арестованного, сообщил сегодня Следком.

Следствием и судом установлено, что начальник изолятора через запасной выход отпустил домой жителя Лиманского района, которому был назначен арест на несколько суток за совершение административного правонарушения, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Начальник изолятора признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России) и приговорен к 1,5 года лишения свободы условно с лишением права в течение двух лет занимать определенные должности, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 286 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле сотрудник астраханской колонии был осужден по делу о взятках и превышении полномочий. Суд признал его виновным в том, что он незаконно за взятки передавал на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны и приговорил к 3,5 года лишения свободы.