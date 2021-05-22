Миротворцы сопроводили шесть колонн азербайджанских военных в Карабахе

22 мая 2021, 11:22

Четыре колонны азербайджанских военных проехали в сопровождении миротворцев по Лачинскому коридору и две по маршруту Шуши – Каджар, отчиталось Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел" миротворцы систематически обеспечивают проезд колонн азербайджанских военные по территории Нагорного Карабаха. Так 17 мая российские военные сопроводили четыре колонны военных армии Азербайджана по Лачинскому коридору и одну – по маршруту из Шуши в Каджар и обратно.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, видно на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские военные сопроводили шесть колонн военных Азербайджана: четыре через Лачинский коридор в северном и южном направлениях; одну колонну по маршруту Шуша (армянское название – Шуши, – Прим. "Кавказского узла") – Красный Базар (азербайджанское название Гырмызы Базар, – Прим. "Кавказского узла") – Каджар и еще одну в обратном направлении, рапортовало Минобороны России.

Жители Нагорного Карабаха продолжают возвращаться к мирной жизни, написал 4 мая в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорный повороты. Карабах" блогер Давид Симонян. "[Степанакерт] живет своей повседневной жизнью, как будто и не было войны, если не считать того, что свет постоянно выключают. Видимо опять идут ремонтные работы. Движение на улицах Степанакерта стало намного интенсивней. Аварии чуть ли не на каждом шагу", – отметил он.

В столице Нагорного Карабаха продолжаются восстановительные работы, добавил Симонян. "Что-то отстраивается, а что-то восстановлению не подлежит", – пояснил он.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".