Миротворцы сопроводили пять колонн азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

15 мая 2021, 12:09

Четыре колонны военных армии Азербайджана проехали в сопровождении миротворцев по Лачинскому коридору и одна - по маршруту из Шуши в Каджар и обратно. Паломники в сопровождении российских миротворцев посетили церкви Святого Воскресения в Лачине, отчиталось Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы регулярно обеспечивают безопасный проезд азербайджанских военнослужащих в Нагорном Карабахе. 7 мая министерство обороны России отчиталось о сопровождении четырех колонн военнослужащих армии Азербайджана по Лачинскому коридору и двух колонн по маршруту из Шуши в Каджар и обратно.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, видно на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские военные сопроводили пять колонн вооруженных сил Азербайджана, сообщило вечером 14 мая Минобороны России на своем сайте.

Четыре колонны военных проехали через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, еще одна - по маршруту Шуша (армянское название Шуши) через Красный Базар (азербайджанское название Гырмызы Базар) в Каджар, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, миротворцы обеспечили паломникам безопасное посещение церкви Святого Воскресения в Лачине.

Военные инженеры продолжили работы по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. С начала операции по разминированию от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 115 гектаров территории, 656,3 километра дорог, 1 832 здания, в том числе 30 социально значимых, обнаружено и обезврежено 25 611 взрывоопасных предметов, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 12 мая Минобороны России отчиталось о разминировании дороги между Мартакертом и селом Мадагиз и окраины этого села. Найденные 15 снарядов и мин уничтожены, сообщило сегодня Минобороны России.