Выставка к 100-летию Сахарова привлекла кубанцев вопреки отдаленной локации

21 мая 2021, 15:41

Выставка к столетию академика Андрея Сахарова открылась сегодня в краснодарском парке "Россия - моя история". Чиновники организовали выставку на окраине, потому что им кажутся неприемлемыми правозащитные идеи Сахарова и его опыт противостояния тоталитарной системе, предположили горожане.

Как писал "Кавказский узел", выставку к 100-летию Андрея Сахарова в краснодарском парке "Россия – моя история" решено было открыть без торжественной церемонии, поскольку на Кубани действуют связанные с пандемией коронавируса ограничения. Бывший руководитель краснодарского отделения "Мемориала" Сергей Кропачев рассказал, что и в самом Краснодаре в советское время были диссиденты, подвергшиеся преследованию за свои взгляды - Иван Сидоренко и Евгений Нелепин.

Передвижная выставка "Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи", подготовленная к 100-летию академика, пройдет во многих городах России, в том числе в Назрани, Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске. Познакомиться с экспозицией уже смогли жители Владикавказа, Невинномысска.

Выставка открылась, ее посещение совершенно бесплатно, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" начальник информационного отдела парка "Россия - Моя история" Наталья Лосева. "Выставка у нас организована в холле. Все, кто заходит в парк, сразу видят ее", - пояснила Лосева. По ее словам, первыми посетителями выставки стали школьники с нарушениями слуха, участники краевого социального проекта "Эквалайзер".

Наталья Лосева отметила, что парк находится в отдаленном от центра микрорайоне, но, по ее словам, в парке в обычное время много посетителей. Сейчас их меньше из-за ограничений.

Парк "Россия - моя история" находится на окраине Краснодара, посетовал горожанин Тимур Сагдеев. Он отметил, что анонс выставки увидел случайно и намерен посетить выставку, хотя работает в центре и не может добраться до парка в будний день.

"Это, конечно, удаленная площадка. Но я очень хочу попасть на выставку. Мои родители были достаточно смелых взглядов в советское время. Я помню выступления Гдляна, Сахарова, Старовойтовой. Для меня они настоящие демократы и люди, которые даже под давлением не меняли своих взглядов. В наше время это все актуально, потому что сейчас людей подвергают репрессиям за их мнение", - сказал краснодарец корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Краснодара Никита выразил удивление в связи с тем, что в Краснодаре открыли такую выставку. "Я сходил вчера, [20 мая] - специально съездил, хоть и неудобно и долго добираться. Поскольку мероприятия к 100-летию Сахарова поддержал сам президент, думаю, поэтому ее открыли, но при этом тихо, не особо анонсируя, и далеко от центра. Я думаю, что ее посмотрят случайные прохожие. Власти всегда боялись свободно мыслящих людей, и нынешнее руководство страны тоже", - заявил краснодарец корреспонденту "Кавказского узла".

Он полагает, что память о Сахарове стоит увековечить в названии какого-либо образовательного учреждения, но не улицы. "Может быть, физический лицей назвать его именем, или физический факультет вуза. Идею установки памятника Сахарову в Москве я поддерживаю", - добавил горожанин.

Академик Андрей Сахаров известен не только как создатель водородной бомбы, но и как правозащитник, диссидент, лауреат Нобелевской премии мира. Он был одним из лидеров правозащитного движения в СССР – Сахаров выступал против реабилитации Сталина, осуждал ввод советских войск в Афганистан. В 1989 году он разработал проект новой Конституции Советского Союза, построенной на принципах защиты прав личности. Нобелевскую премию мира Сахаров получил в 1975 году за "бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми" и за "мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства", отмечается в биографии правозащитника, размещенной на сайте Сахаровского центра*.

Власть делает вид, что чтит память академика Сахарова, при этом в Москве открывать выставку к 100-летию Сахарова отказались, а Сахаровский центр признали "иностранным агентом", указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Краснодара Игорь Пятков.

"Я много читаю про Сахарова, про советское диссидентство. Мне глубоко симпатичен этот умнейший и честный человек. Он сказал, что партийная монополия чревата кризисом и диктатурой. И как эта цитата современно звучит спустя 40 лет после ее произношения! Это понимает и власть - поэтому открыли выставку на краю Краснодара, чтобы поставить галочку, что почитают память ученого", - заключил Пятков.

Правительство Москвы не согласовало выставку "Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда", хотя еще за год до этого утвердило даты экспонирования, сообщили организаторы выставки. "Сначала нам не объяснили, какие претензии к контенту, а потом вообще сказали, что у нас просто взяли и забронированные за нами даты забрали", - процитировала 17 мая организаторов выставки "Новая газета". Министерство юстиции России еще в декабре 2014 года внесло Сахаровский центр в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, передало 26 декабря 2014 года издание Republik.

Активист краснодарского отделения фонда "Последний адрес" Евгений Тарабрин также планирует посетить выставку, несмотря на отдаленность выставочного зала. Сахаров интересен ему прежде всего как человек, который практически в одиночку противостоял тоталитарной советской системе. При этом система казалась несокрушимой и вечной, а сам Сахаров и его единомышленники-диссиденты - безнадежными мечтателями, неспособными ничего изменить, отметил активист.

"Как показали дальнейшие события, это было не так - советский режим, казавшийся таким устрашающим, давно уже сгнил изнутри, так что было достаточно легкого толчка, чтобы он стал частью истории. И идеи Сахарова по демократизации, конвергенции (сближения политических систем СССР и стран Запада. - Прим. "Кавказского узла") полностью соответствовали историческому моменту и вскоре стали реальностью", - сказал Тарабрин.

Он назвал жизнь и деятельность Сахарова вдохновляющим примером того, что "даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях не следует опускать руки и мириться с окружающим нас злом".

Андрей Сахаров — одна из ключевых фигур ХХ века, учитывая его деятельность и как ученого, и правозащитника, полагает, в свою очередь, краснодарский активист Александр Савельев. "В Краснодаре проходит выставка к столетию со дня рождения Сахарова, но ее засунули в какие-то недосягаемые широты. Я даже не очень понимаю, где находится этот самый парк «Россия». Скорее всего, у меня не получится попасть на эту выставку, к сожалению. Если бы ее открыли в центре, я бы точно ее посетил", - сказал Савельев корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновники решили не говорить школьникам о Сахарове как диссиденте

В Краснодарской краевой детской библиотеке имени Игнатовых состоялась беседа-дискуссия для школьников "Андрей Сахаров: траектория жизни". По словам организаторов, учащиеся узнали о детстве академика, о его учебе в Московском государственном университете, о жизни в годы Великой Отечественной войны, о первых научных работах и о том, как научные исследования Сахарова в области термоядерного оружия существенно повлияли на историю России и всего мира.

При этом о политической деятельности Сахарова во время беседы не говорилось, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве культуры Краснодарского края. "Организаторы посчитали, что Сахаров может стать примером для школьников как ученый. Что он был обычным ребенком, хорошо учился и он стал великим физиком, академиком. У современных детей сейчас мало таких примеров. А о политике с детьми еще рано говорить, они многих процессов просто не понимают еще", - сообщил представитель министерства.

* организация по решению Минюста России внесена в список иноагентов.