Ставропольский активист обжаловал отказ мэрии в проведении пикетов

21 мая 2021, 07:13

Председатель отделения "Яблока" Виталий Зубенко подал в прокуратуру жалобу на отказ мэрии Ставрополя в проведении нескольких пикетов в поддержку партии. Провластные и общественные массовые мероприятия в городе проводятся вопреки ограничениям из-за коронавируса, указали местные активисты.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае представителям партии "Яблока" уже не впервые отказывают в проведении их акций, обосновывая это введенными из-за коронавируса ограничениями. Так, в августе 2020 года администрация Кисловодска отказала активисту "Яблока" Рональду Айрапетяну в проведении шествия против политики Владимира Путина, связав запрет на проведение шествия с ухудшением эпидемиологической обстановки в Ставропольском крае.

Администрация Ставрополя отказала ставропольскому адвокату, председателю местного отделения "Яблока" Виталию Зубенко в проведении нескольких пикетов в поддержку партии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Зубенко. На своей странице в Facebook адвокат выложил копию отказа, подписанную заместителем главы администрации Ставрополя Денисом Алпатовым.

Проведение мероприятий невозможно из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, говорится в отказе. Участники публичных мероприятий не имеют права во время проведения акции скрывать лицо, так как это затрудняет установление личности, однако согласно указу губернатора Владимира Владимирова от 20 марта 2020 года, "граждане обязаны… неукоснительно соблюдать требования об обеспечении ношения гигиенических масок", а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра, пояснили чиновники. Администрация предложила Зубенко провести пикеты "после отмены режима повышенной готовности".

Заявление было подано активистом в администрацию Ставрополя 14 мая. В нем Зубенко сообщал, что с 24 мая по 7 июня сторонники партии "Яблоко" будут проводить ряд пикетов в различных людных местах города - близ торговых центров, на площадях, около автовокзала и рынков. На акциях планировалось установить агитационный "куб", раздавать газеты, в них должны были принять участие пять человек.

"Хотели раздавать восьмиполосные газеты, где рассказывается о городских проблемах и способах их решения. Это не листовки. Тактика следующая: покрываем максимальное количество людных мест, и где активнее идет процесс, там и останавливаемся. Куб должен был перемещаться с места на место. Такое уже было использовано не раз", - рассказал Зубенко.

20 мая адвокат подал жалобу на решение горадминистрации в прокуратуру Ставропольского края. Ответа на поданную жалобу на 18.00 мск 20 мая ему не приходило.

"Мы понимали, что не разрешат провести пикеты. Мы планируем митинговать и в других городах Ставрополья, однако заявления пока не поданы", - сообщил Зубенко.

"Единая Россия" с легкостью проводит самые разные мероприятия, в том числе с привлечением детей, особо отметил Зубенко. К примеру, 15 мая в ЗАГС по Буденновскому району ставропольские единороссы совместно с центром по работе с молодёжью и студентами филиала СГПИ в Буденновске провели акцию "Мы - одна семья!" В одном помещении встретились студенты пяти учебных заведений. Ученики пели, танцевали, при этом были без масок. На сайте ставропольского отделения "Единой России" вывешена фотография акции, на которой в несколько рядов стоят студенты без масок.

Помимо этого, по инициативе депутата ставропольской думы от "Единой России", координатора партийного проекта "Локомотивы роста" в регионе Алексея Завгороднева с 12 по 14 мая прошли праздничные пасхальные встречи для воспитанников детских социальных учреждений и воскресных школ Ставрополья, продолжил Зубенко. Также он напомнил, что 24 по 30 мая пройдут праймериз "Единой России".

"Считаю решение [об отказе в проведении мероприятия] политическим. Оно связано с тем, что конкурирующая с "Единой России" партия будет проводить пикеты в общественных местах. "Яблоко" - это альтернатива нынешней власти, а ей этого не надо", - сказал Зубенко.

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, бывший председатель ставропольского отделения "Яблока" (в 2017-2019 годах) Валерий Ледовской предположил, что пандемия используется властью для переформатирования политики.

"Впервые она была использована в прошлом году для переноса голосования по изменениям Конституции и отсутствия внятной общественной дискуссии по этому вопросу. В этом году используется для ограничения возможностей альтернативных политических сил общаться со своими избирателями. Можно вспомнить, например, широкое отмечание годовщины присоединения Крыма на стадионе. При этом оппозицию постоянно наказывают за проведение несанкционированных акций. Мне кажется, майские каникулы были организованы не спонтанно, а спланировано, чтобы протянуть эпидемию до сентябрьского голосования. Вероятно, это и не так, но складывается такое впечатление. И это не только печально, я считаю, что просто опасно останавливать общественно-политический процесс в стране полностью на такой длительный срок. У этого уже есть последствия", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Ледовской.

При поддержке губернатора края и мэра Ставрополя в региональной столице 8 мая прошел спортивный забег, в котором участвовало более трех тысяч человек, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор ставропольского отделения движения "Голос" Екатерина Пономаренко. С 10.00 до 11.00 на площади Ленина в центре города собирались люди, никто из присутствовавших не носил маску, представители власти также были без средств индивидуальной защиты, подчеркнула Пономаренко.

"В Ставрополе массовые мероприятия - абсолютная норма. Например, на 22 мая на площади Святого князя Владимира намечен рок-концерт. Пройдут и мастер-классы", - рассказала Пономаренко.

Проект реализуется на грант РосМолодежи при поддержке правительства Ставропольского края и администрации Ставрополя, указал "Сайт Ставрополя".

"Это яркий пример выборного правосудия - власти можно, другим нельзя. Власти не хотят, чтобы оппозиция хоть как-то где-то светилась. Сейчас в отличие от прошлых лет администрации даже не надо придумывать причину, по которой мероприятие запрещается - это коронавирус", - рассказала Пономаренко.

Подобные выборные отказы - не новшество для Ставрополья, продолжила Пономаренко. В марте 2015 года оппозиционные активисты и политики уведомили власть, что намерены провести пикет на Солдатской площади, однако им отказали, так как в назначенное время там будут убирать снег. "В 13.00, когда мы все же пришли небольшой группой на площадь, мы увидели, как снегоуборочная машина чинно проделала круг и уехала. Смешно, но снег к этому моменту в Ставрополе не было уже месяц", - рассказала Пономаренко.