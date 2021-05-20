20 мая 2021, 16:34

Парламент Аджарии отказался аннулировать мандаты депутатов от оппозиции

Парламентское большинство Верховного совета Аджарии отклонило сегодня просьбу шести депутатов от оппозиции о снятии депутатских полномочий, которую оппозиционеры объяснили несогласием с итогами парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2020 года в Грузии прошел второй тур парламентских выборов, который бойкотировали представители оппозиции. Представители оппозиции предположили, что новый парламент будет поддерживать все решения правительства, а кандидат от правящей партии Владимир Мгалоблишвили обвинил оппонентов в уклонении от работы.

Верховный совет Аджарии рассмотрел сегодня заявление шести депутатов от блока "Единое национальное движение – сила в единстве" о снятии депутатских полномочий. Официальное заявление оппозиционные депутаты  Элгуджа Багратиони, Георгий Киртадзе, Гия Абуладзе, Медея Васадзе, Мамули Сурманидзе и Леван Антадзе подали еще в декабре 2020 года в связи с тем, что считают  парламентские выборы 2020 года нелегитимными. В парламенте Аджарии согласился работать только один депутат от оппозиции, Ираклий Чавлеишвили, который  вышел из Республиканской партии, проинформировал сегодня "Sputnik Грузия".

Сегодня парламентское большинство Верховного совета Аджарии решило не удовлетворять заявление оппозиции и сохранило им депутатские мандаты. "Оппозиция приняла неуравновешенное и неприемлемое решение. Это проявление безответственности. Мы призываем их к благоразумию, потому и находимся у власти. Они не могут принять неправильное решение", — процитировал слова депутата от "Грузинской мечты" Ладо Мгалоблишвили  портал "Новости Грузия".

"Кавказский узел" также сообщал,  что 19 апреля правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные партии пришли к соглашению о проведении парламентских выборов и освобождении политзаключенных. 13 оппозиционных депутатов 27 апреля прекратили бойкот работы парламента Грузии и пришли на заседание, чем вызвали упреки сторонников "Единого национального движения", собравшихся около здания парламента. После освобождения из тюрьмы под залог главы партии Ники Мелии, он отметил, что относительно участия партии в работе парламента Грузии необходимо  провести консультации с однопартийцами, так как в "Едином национальном движении" есть разные взгляды на этот вопрос.

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".

Примечание:

""Грузинская мечта" и оппозиция пришли к соглашению о выборах и освобождении политзеков", "Власти Грузии и оппозиция обменялись упреками за политический кризис", "Власти Грузии поспорили с оппозицией по вопросу политзаключенных".

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