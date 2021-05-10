Мелия после выхода из тюрьмы озвучил свои ближайшие планы

10 мая 2021, 19:17

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия по решению суда вышел из тюрьмы. Он сообщил о ближайших планах согласовать с однопартийцами вектор дальнейшей политической борьбы и участия в работе парламента. Оппозиция расценила выплату залога Евросоюзом за освобождение Мелии как признание его политзаключенным.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что Евросоюз внес залог 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за освобождение из-под стражи председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. 9 мая прокуратура направила в суд ходатайство об освобождении политика из-под стражи. А сегодня Тбилисский городской суд принял решение отпустить Мелию под залог.

16 февраля парламент Грузии лишил Мелию депутатской неприкосновенности, а 23 февраля силовики провели в Тбилиси спецоперацию по его задержанию. В тот же день сторонники оппозиционера провели у здания правительства Грузии масштабную акцию протеста, перекрыв проспект Руставели. Акции проходили неоднократно и позднее, однако 13 апреля Тбилисский горсуд оставил Мелию под арестом до 17 июня. Политик обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем. Оппозиционеру грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело было возбуждено в связи с акцией в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, указано в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Мелия указал на усиление раскола в грузинском обществе

Вскоре после оглашения решения суда об освобождении Ники Мелии из-под стражи оппозиционер вышел из тюрьмы. Активисты "Единого нацдвижения" и представители СМИ ожидали выхода Ники Мелии у центрального входа тюрьмы, но его выпустили с другой стороны здания, передает издание "Sputnik-Грузия", которое также приводит слова Мелии после выхода на свободу.

Ника Мелия поблагодарил всех собравшихся за поддержку. Также он высказал слова благодарности послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и всем посредникам. "Спасибо всем, кто болел за меня, всем, кто хочет стабильности в стране. За те три месяца, что я наблюдал за происходящим из тюремной камеры, стал заметен один из главных недостатков существующего: раскол общества по политическому признаку и радикализация. Это тяжелое наследие", - заявил Мелия, обвинив в сложившейся ситуации основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.

Что касается участия в работе парламента, оппозиционер заявил о необходимости провести консультации с однопартийцами, так как в "Едином национальном движении" есть разные взгляды на этот вопрос. Мелия пожелал всем заключенным, которые отбывают наказание в тюрьме, вне зависимости от статьи, скорее выйти на свободу и исправить ошибки, передает "Sputnik-Грузия".

19 апреля правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные партии пришли к соглашению о проведении парламентских выборов и освобождении политзаключенных. Соглашение было представлено президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сам он принял участие в процедуре его подписания удаленно. Тринадцать оппозиционных депутатов 27 апреля прекратили полугодовой бойкот работы парламента Грузии, после чего президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании Георгия Руруа. Чтобы полностью преодолеть кризис, теперь важно немедленно освободить главу "Единого национального движения" Нику Мелию из тюрьмы, заявил Руруа после освобождения.

Лидер движения "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе также сказал слова благодарности в адрес сторонников оппозиции. "У нас еще одна победа, Ника Мелия свободен! Спасибо нашим западным друзьям за поддержку! Спасибо всем подписавшимся партиям и их лидерам, спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал нас в этой борьбе! Борьба за перемены, за лучшее будущее нашей страны еще не окончена, и я верю, что мы все вместе скоро победим", - заявил в эфире "Мтавари архи" Георгий Вашадзе (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Оппозиция и члены правящей партии поспорили по поводу залога за освобождение Мелии

Залог, внесенный Евросоюзом за освобождение Ники Мелии, по-разному оценили представители оппозиции и правящей партии, следует из сюжета "Рустави 2", вышедшего в эфир 9 мая.

Член "Единого национального движения" Нугзар Циклаури, поблагодаривший Евросоюз и другие организации и людей, участвовавших в решении вопроса, оценил выплату залога как шаг солидарности. По словам Циклаури, судебные процессы подтвердили, что задержание Ники Мелии преследовало политические цели.

По словам лидера "Европейской Грузии" Гиги Бокерии, еще раз подтверждено, что основным инструментом правительства Иванишвили является политическое преследование, и что Ника Мелия и Георгий Руруа также были политзаключенными. По словам Гиги Бокерии, когда было сделано заявление о том, что ЕС готов внести залог, это уже документально подтвердило наличие в стране политических заключенных.

Член движения "Лело" Григол Гегелия назвал внесение залога Евросоюзом признанием Ники Мелии политическим заключенным, так как, по словам оппозиционера, "ЕС не будет платить залог за преступника".

После освобождения Мелии у "Единого национального движения" будет меньше аргументов, чтобы не участвовать в работе парламенте, и оно войдет в парламент, в том числе и сам Ника Мелия, высказал свое мнение член движения "Гирчи" Александр Рехвиашвили.

Члены правящей партии не согласны с оценкой оппозиции, согласно которой залог укрепил статус Ники Мелии как политического заключенного. Об этом заявили представители "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе и Михаил Кавелашвили. Заплаченный за Мелию залог направлен на выход из напряженной политической ситуации, а не для признания Ники Мелии политзаключенным, указал, в частности, Кавелашвили.